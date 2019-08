Pesaro, coppia trovata morta: omicidio-suicidio?/ Ex strangolata, uomo impiccato

Drammatica scoperta a Pesaro dove una coppia è stata trovata morta in casa: secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. Secondo quanto riferito da Il Resto del Carlino, quanto avvenuto ieri sera a Santa Veneranda avrebbe coinvolto una donna moldava di 42 anni, ex badante, Maria Cegolea, madre di due figli di 23 e 14 anni (al momento in vacanza in Moldavia) e l’ex marito, il 47enne Andrei Cegolea. Da una prima ricostruzione pare che l’uomo abbia prima strangolato la ex per poi togliersi la vita impiccandosi. Pare che la donna si fosse in passato sfogata diverse volte con i familiari accusando l’uomo di essere un marito violento, poichè era stata picchiata in diverse occasioni per gelosia. Quindi aveva deciso di separarsi ma continuava ad avere paura di lui pur non avendo mai voluto denunciarlo. A far scoprire il corpo della donna senza vita sono state le figlie, le quali non riuscendo a raggiungere la madre al telefono hanno contattato ieri pomeriggio alcuni cugini pregandoli di verificare in casa. Al loro arrivo la porta dell’abitazione era aperta ed il corpo senza vita di Maria era in bagno.

COPPIA TROVATA MORTA: IPOTESI OMICIDIO-SUICIDIO

La donna è stata rinvenuta cadavere, rannicchiata, con un asciugamano usato per stringerle la testa. Non si esclude che sia stata strangolata. I soccorritori giunti sul posto, hanno decretato la sua morte ad almeno 7-8 ore prima del ritrovamento. Sul posto si sono precipitati anche i carabinieri che hanno subito cercato di capire se la morte fosse stata causata da un malore mortale o da altro, dal momento che la donna presentava vistose ecchimosi sulle braccia. Il medico legale ha appurato l’uccisione della donna. Il suo assassino sarebbe entrato in casa approfittando dell’assenza dei proprietari che abitano al piano superiore ed in quel momento assenti. Solo al loro rientro hanno visto arrivare i parenti della donna preoccupati, prima del ritrovamento del corpo. Il cadavere dell’ex marito è stato trovato dopo circa 30 minuti, in sede di ricognizione, mentre setacciavano la zona. In un capanno, il cadavere dell’uomo impiccatosi due ore prima.

