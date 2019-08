Omicidio Tavazzano: guardia giurata uccide cugino/ Lite nata per rivalità in amore

Omicidio Tavazzano, dramma in provincia di Lodi: il 29enne Amato Di Paola è stato ucciso dal cugino Sebastian Ganci al termine di una lite. Secondo quanto riportano i colleghi de Il Giorno, la tragedia si è consumata ieri sera, sabato 10 agosto 2019: in base alle primissime informazioni a disposizione, il delitto sarebbe stato causato da una rivalità in amore. Entrambi, infatti, erano innamorati di una ragazza 17enne di origini rumene: il 45enne, una guardia giurata, avrebbe scatenato la sua rabbia nei confronti del cugino una volta saputa la relazione tra lui e la giovane. Nel corso della vivace discussione, Sebastian Ganci avrebbe impugnato la sua pistola e avrebbe esploso diversi colpi, ferendo mortalmente il parente.

OMICIDIO TAVAZZANO, LITE SFOCIATA IN TRAGEDIA: MORTO 29ENNE

Dopo l’omicidio dell’ultras Diabolik e il dramma di Reggio Emilia, un nuovo delitto nel giro di pochi giorni. Il Giorno sottolinea che il killer è stato fermato ed arrestato dalle volanti della Polizia: l’uomo si trovava in stato confusionale sotto casa della sorella, che ha contattato il 112 dopo aver saputo della macabra uccisione. Antonio Di Paola, originario di Cerignola (Foggia), era ospite da qualche giorno di Sebastian Ganci: in corso le indagini delle forze dell’ordine coordinate dalla Procura di Lodi per accertare l’esatta dinamica dei fatti. La 17enne romena è stata ascoltata da carabinieri e polizia come testimone diretta della tragedia. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore dagli sviluppi delle indagini.

