Pesce addestrato a guidare acquario su 4 ruote/ “Capacità di navigazione universale”

In Israele un pesce è stato addestrato a guidare l’acquario in cui viveva adagiato su un carrellino a quattro ruote e, a sorpresa, è riuscito a diventare un abile conducente: toccando il vetro con la testa stabiliva la direzione in cui andare, correggendola anche di fronte ad un qualche ostacolo come un muro. Con alcuni esperimenti i ricercatori dell’Università Ben Gurion del Negev si sono accorti che i suoi movimenti non erano per nulla, anzi che a seguito del percorso di addestramento l’animale riusciva anche ad evitare alcuni elementi di distrazione.

Mendy, difensore del Manchester City accusato di 7 stupri/ È in libertà provvisoria

In base a quanto ricostruito, il tutto è iniziato con la ripresa dei movimenti del pesce attraverso una telecamera. Essi, tramite un software, sono stati successivamente tradotti in comandi tali da spostare il carrellino a quattro ruote con sopra l’acquario in qualsiasi direzione: avanti e dietro, a destra e a sinistra. Dopo qualche giorno l’animale è stato addestrato a raggiungere un determinato obiettivo attraverso ricompense di cibo. Successivamente si è provato a tentare l’animale con alcuni fattori di distrazione, ma è riuscito abilmente a non farsi distrarre e a portare avanti il suo percorso verso il traguardo. A riportare la notizia è stata Ansa.

Uk, 17enne progetta strage contro musulmani/ Condannato a 2 anni di "riabilitazione"

Pesce addestrato a guidare acquario su 4 ruote: il senso dell’esperimento

L’esperimento condotto dall’Università Ben Gurion del Negev, in Israele, attraverso cui un pesce è stato addestrato a guidare un acquario su quattro ruote, dà un importante contributo al mondo scientifico relativamente alle capacità sensoriali e di movimento degli animali. Esso infatti indica che “la capacità di navigazione è universale e non specifica in base all’ambiente”. Lo ha detto Shachar Givon, ricercatore della facoltà di Scienze naturali dell’ateneo.

Ma non è tutto. “In secondo luogo, lo studio dimostra che il pesce rosso ha la capacità cognitiva per imparare un compito complesso in un ambiente completamente diverso da quello in cui si è evoluto. Magari con qualche difficoltà iniziale, come per chiunque impari ad andare in bicicletta o a guidare un’automobile”, ha aggiunto.

Filippine vs no vax/ Chi esce da casa viene arrestato: "È per proteggere cittadini"

I am excited to share a new study led by Shachar Givon & @MatanSamina w/ Ohad Ben Shahar: Goldfish can learn to navigate a small robotic vehicle on land. We trained goldfish to drive a wheeled platform that reacts to the fish’s movement (https://t.co/ZR59Hu9sib). pic.twitter.com/J5BkuGlZ34 — Ronen Segev (@ronen_segev) January 3, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA