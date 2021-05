Peter Gomez vs Nobili: “Buffone!”/ La replica: “Buffone se lo dice allo specchio!”

Duro scontro a “L’Aria che Tira”, su La7, tra Peter Gomez, direttore de “Il Fatto Quotidiano” online, e Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, relativamente all’approfondimento richiesto dal Copasir circa l’incontro avvenuto tra Matteo Renzi e Marco Mancini del Dis, come testimoniato dal video mandato in onda dal programma di Rai Tre “Report” due settimane fa. In particolare, Nobili ha sottolineato che “Gomez non ha pubblicato quell’informazione perché non l’ha vista o non ha ritenuto di pubblicarla, ha detto: ‘Quando poi l’ho vista, ho imprecato perché potevo fare io lo scoop, ma poi non l’avrei pubblicata perché non avrei riconosciuto Mancini'”.

Nobili ha poi menzionato la testimone e autrice del video, la cosiddetta “professoressa bionica” (per via del super udito dimostrato, riscendo ad ascoltare a distanza alcune parti del dialogo tra Renzi e Mancini), dicendo che la dinamica ricostruita da Report è priva di senso, così come le risposte date dalla trasmissione dopo l’interrogazione parlamentare presentata da Italia Viva.

GOMEZ VS NOBILI: SI DANNO DEL “BUFFONE A VICENDA”

Peter Gomez a quel punto ha replicato a Nobili, asserendo quanto segue: “Se ci fossimo accorti di quella segnalazione, ci saremmo chiesti: ‘Con chi diavolo sta parlando?’. Io dico che sono tra i pochi in redazione ad aver incontrato Mancini, ma non lo avrei riconosciuto”. Poi, Gomez ha ricordato come Report sia stata agevolata nel riconoscimento della figura di Mancini, dal momento che egli compariva in un’inchiesta sul Vaticano realizzata precedentemente proprio dalla trasmissione di Rai Tre. Nobili però non ci sta e rimarca come, secondo lui, Peter Gomez pensi che Renzi sia impopolare e per questo possa essere pedinato. Immediatamente la situazione sfugge di mano e “L’Aria che Tira” si trasforma quasi in un ring. Gomez perde le staffe e dà del “buffone” al deputato di Italia Viva, con quest’ultimo che rispedisce il “complimento” al giornalista (“Buffone se lo dice allo specchio!”). La vicenda ha poi avuto ulteriori strascichi su Twitter, dove i due hanno ancora battibeccato.

