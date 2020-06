Peter Sagan al Giro d’Italia 2020/ Video, lo slovacco presenta la Corsa Rosa da Brera

Aveva dato la sua parola e lo slovacco, tre volte campione del mondo è uomo d’onore: Peter Sagan sarà al Giro d’Italia 2020 e anzi la corsa rosa ha scelto proprio lui per lanciare l’edizione numero 103 della sua storia, attraverso clip e video divertenti, che non faranno che aumentare l’attesa e l’entusiasmo degli appassionati verso questo appuntamento, che causa pandemia, è slittato ad ottobre. Attraverso il proprio canale social, il tre volte campione del mondo, la cui verve comica è pure ben nota, ha diramato un divertente video (il primo di 4, più un mini film extra, che verranno pubblicati ogni giovedi per 4 settimane), che lo vede protagonista alla Pinacoteca di Brera, dove assieme a un gruppo di turisti stranieri, assistiti da una guida, visiona alcune delle più belle opere d’arte presenti. E proprio di fronte alle opere più importanti, che Peter Sagan commenta dimostrando una profonda conoscenza della loro bellezza, arrivando a “rubare” persino le parole della guida: il ciclista (che pure mai finora si era messo alla prova con la corsa rosa) si è dunque dimostrato pronto a dimostrare quanto sia diventato ormai esperto di Italia e di arte, musica, cucina e moda (temi che verranno affrontati in seguito). Una clip dunque davvero divertente e atta a mostrare anche le eccellenze del Bel paese, in attesa di poterlo attraversare su due ruote questo autunno: un’eccellente opera di promozione dunque della RCS Sport, che organizza il Giro d’Italia.

PETER SAGAN AL GIRO D’ITALIA 2020: “NON POTEVO RIMANDARE ANCORA”

Ma oltre alla naturale simpatia e divertimento che il video evoca, certo riempie ancor più il cuore di emozione degli appassionati, la certezza che Peter Sagan prenderà parte al prossimo Giro d’Italia 2020. Il ciclista slovacco, uomo di punta della Bora Hansgrohe lo aveva dichiarato già diverso tempo fa, ma l’esplodere della pandemia da coronavirus e le modifiche del calendario UCI dovute, come la sovrapposizione della corsa rosa su alcune classiche del nord, avevano fatto temere un cambio dei piani personali del ciclista. Ma così non è stato, e dopo tre ori iridati, Sagan è pronto a mettersi alla prova con il Giro d’Italia, per la prima volta in carriera. E l’emozione dello slovacco è davvero tanta: “Nei miei programmi prima del lockdown c’era il Giro d’Italia e anche dopo l’uscita del nuovo calendario ho voluto mantenere la parola data ed essere presente. Insieme alla squadra, nonostante la sovrapposizione con le classiche del nord, abbiamo deciso subito che avrei partecipato al Giro. Non c’è stato neanche un momento di dubbio o di ripensamento. Sono felice di venire a correre sulle strade della Corsa Rosa, per me sarà la prima volta, e non potevo rimandare ancora”. E dopo anche i video di promozione a cui lo stesso campionissimo si è prestato, divertendosi, davvero non vediamo l’ora di accoglierlo alla corsa rosa.

PETER SAGAN AL GIRO D’ITALIA 2020

I am ready. For what? For the #Giro of course! Let me be your guide to discover beautiful Italy. Let’s start from Art! #Giro 103, amore infinito!#PeterIsReady, October 3-25, are you? pic.twitter.com/ugzVhXcnJW — Peter Sagan (@petosagan) June 26, 2020





