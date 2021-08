Petra Magoni concerto annullato “Non ha voluto fare il tampone”/ Lei “Non ero tenuta”

Petra Magoni, cantante ed ex moglie del musicista jazz Stefano Bollani e mamma di Frida, avrebbe dovuto partecipare a un concerto in provincia di Lucca ma l’evento è stato poi annullato perché, secondo gli organizzatori, la donna ha rifiutato di eseguire un tampone. L’annuncio è arrivato su Facebook, dove gli organizzatori di «Tuttistannobenefestival», rassegna che si sta svolgendo nel comune di Cappanori, hanno fatto sapere che “la nostra linea è da sempre la responsabilità nei confronti di una comunità che cerca da due anni di ripartire”, e che a “fronte di una comunicazione chiara e netta sulla necessità di avere una dimostrazione di negatività al virus conforme alle direttive del sistema sanitario nazionale, ci è stato comunicato un rifiuto da parte dell’artista Petra Magoni di seguire la direttiva di comportamento definita da “Stanno Tutti Bene” che fa riferimento alle indicazioni del decreto legge dello scorso 23 luglio”. Si parla, infine, di mancanza di rispetto.

Umberto Smaila: "Ho cantato con Mike Tyson"/ "Reunion dei Gatti? Se chiamano..."

La versione di Petra Magoni: “Non ci sono disposizioni a riguardo”

Petra Magoni, al Corriere della Sera, ha però voluto dare la sua versione dei fatti. “Ho soltanto avuto l’ardire di farmi e fare delle domande – ha esordito l’artista pisana -. Nella corrispondenza via e-mail agli organizzatori nei giorni precedenti ho sollevato dubbi sulla legittimità della richiesta, che non era contemplata negli accordi iniziali. Nel decreto legge in vigore da ieri non ci sono disposizioni riguardo chi sta lavorando (camerieri, cuochi ma anche artisti e tecnici) ma solo verso chi sta fruendo del servizio”, ha spiegato. La Magoni ha quindi aggiunto che “Assomusica (il sindacato dei musicisti) ha inviato un comunicato dove specifica chiaramente che tecnici e musicisti non sono tenuti ad avere il green pass per svolgere il proprio lavoro. I parlamentari sono esenti, visto che alla Camera lavorano, quindi mi chiedo se ancora una volta il nostro non venga considerato tale.” La cantante ha fatto sapere di essersi poi resa disponibile a fare il tampone “mi sono messa in fila, ma me lo hanno negato. Il tutto condito con una maleducazione che mai avevo sperimentato. Sinceramente ci sono rimasta molto male”, ha ammesso. Nega, infine, di essere una no vax, ma non si espone sul vaccino contro il Covid-19: “Questo è un dato sensibile che tengo riservato come consente la legge sulla privacy”, la sua risposta.

LEGGI ANCHE:

Tullio De Piscopo/ La lotta vinta contro il tumore "Mi avevano dato sei mesi di vita"Gabriella Ferri/ Il figlio Seva Borzak jr: "La mia migliore amica, controcorrente"

© RIPRODUZIONE RISERVATA