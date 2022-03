Pettinelli Vs Zerbi: “Sta cacciando le palle? Era ora dopo mesi”/ “Un rincitrullito!”

Tornano a punzecchiarsi Rudy Zerbi e Anna Pettinelli nel corso della nuova puntata del serale di Amici 2022. Il professore, d’altronde, ha creato un’apposita valigetta dedicata alla Pettinelli, dalla quale tira fuori aggeggi con i quali prendersi gioco di lei. Uno di questi è l’ormai noto gioco delle palline, che scatena in studio una nuova battuta a doppio senso. È Maria De Filippi a dare lo spunto per l’audace scambio di battute tra i due prof. Quando, infatti, la conduttrice fa notare alla Pettinelli che “Rudy sta tirando fuori le palle”, riferendosi al gioco, Anna non si lascia sfuggire l’occasione di replicare a tono, dichiarando: “Sarebbe ora dopo tutti questi mesi!”

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano fidanzati/ Choc "Io e lei abbiamo avuto una storia"

Nuovo scontro tra Zerbi e Pettinelli ad Amici

E mentre Maria se la ride per la battuta, Rudy tralascia, continuando a giocare con le palline. Lo scontro tra i due, però, va avanti anche dopo, quando Zerbi mette in scena il guanto di sfida tra Luigi e Crytical. Alle battute di Zerbi, la Pettinelli replica ancora una volta molto pungente: “Tu sei un vecchio rincitrullito fuori dal tempo, ancora non hai capito cosa fa Crytical!” Non manca la risposta sarcastica di Rudy: “Hai dimostrato la tua classe, lo stile, l’eleganza e la finezza.”

LEGGI ANCHE:

Zerbi diventa Heidi ad Amici 2022 ma vincono i Cucca-Todo/ De Martino "Imbarazzante"Alessandra Celentano e Rudy Zerbi/ "Ci conosciamo da quando eravamo ragazzini…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA