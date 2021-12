Pfizer: “richiamo vaccini per molti anni”/ L’ad Bourla “una dose l’anno contro Covid”

«E’ probabile che serviranno vaccinazioni annuali anti-Covid per molti anni a venire»: lo ha detto alla “Bbc” l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, rassicurando però sulla possibilità di elaborare di continuo i vaccini aggiornati rispetto alle varianti.

«La Pfizer sta ora lavorando a un vaccino aggiornato in risposta alla variante Onicrom che potrebbe essere pronto in 100 giorni: i vaccini hanno contribuito a salvare milioni di vite, senza la struttura della nostra società sarebbe minacciata», prosegue Bourla rispedendo al mittente le critiche/fake news sul mondo delle big Pharma e dei vaccini anti-Covid. «Ho letto di tutto online. Quando qualcuno su Twitter ha scritto che ero stato arrestato dalla Fbi mi sono messo a ridere. Ma quando ho letto che mia moglie era morta per il vaccino, ecco, lì mi sono davvero arrabbiato. Il problema è che queste bufale hanno un effetto negativo sulle persone che non sono ideologicamente contro il vaccino, ma che possono essere spaventate. Se non si vaccinano, oltre alla loro salute a rischio, potrebbero mettere in pericolo i propri cari», incalza l’ad di Pfizer.

Obbligo vaccino, respinto ricorso medico/ Cons. St. "Suoi dubbi non dimostrati"

VACCINI PFIZER, PARLA BOURLA

In attesa di capire quali aggiornamenti al vaccino verranno effettuati nei prossimi 100 giorni contro la variante Omicron, il n.1 di Pfizer rivendica il successo della strategia adottata in tutto questo 2021: «Abbiamo salvato milioni di vite. Abbiamo evitato migliaia di miliardi di danni all’economia mondiale. È stata la dimostrazione dell’ingegno umano. E poi ci deve essere una ricompensa e un riconoscimento di questo tipo, è una buona cosa: perché stimolano la concorrenza e la scienza, anche per combattere la prossima pandemia». Resta il “cupo” annuncio sul booster-richiamo che probabilmente dovrà essere effettuato una volta all’anno, seguendo l’iter dei vaccini anti-influenzali: «necessari per mantenere un livello di protezione molto elevato», ha aggiunto l’ad Bourla nell’intervista alla “Bbc” realizzata prima dell’esplodere dell’emergenza Omicron in tutto il mondo.

Società italiana Pediatria raccomanda vaccino bambini/ "Controindicazioni rarissime"

LEGGI ANCHE:

FIGLIUOLO: “VACCINO PFIZER BIMBI DAL 16 DICEMBRE”/ Aifa: “no miocarditi tra avversi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA