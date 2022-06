PFM/ Franz Di Cioccio e Patrick Djivas: “De Andrè particolare, su Lucio Battisti…”

PFM a tutto tondo a Oggi è un altro giorno con Franz Di Cioccio e Patrick Djivas. La band italiana ha scritto pagine importanti della storia della musica e non poteva mancare un commento sul grande legame con De Andrè: “Avevamo registrato un album con lui. Era una persona abbastanza particolare. L’amicizia era cresciuta con il disco e decidemmo di andare in tour”.

La PFM ha avuto tanti incontri nella carriera, c’è stato anche quello con Lucio Dalla: “C’era una grossa amicizia con lui. Noi siamo un gruppo particolare, perché siamo musicisti insieme per creare un brano. E ci è capitato di farlo anche con altri cantanti. E’ successo anche con Lucio Battisti”. Franz Di Cioccio ha spiegato: “Lucio amava assolutamente il suo lavoro, quando si sedeva sul piano doveva andare avanti fino a quando non era finito”.

PFM E IL SUCCESSO DI RIFLESSIONI DI SETTEMBRE

Nel corso del dialogo con Serena Bortone, Franz Di Cioccio e Patrick Djivas hanno parlato di “Riflessioni di settembre”, uno dei più grandi successi della PFM: “E’ nata da un brano molto particolare, dove la svolta grande è stato il suono. Il testo è bello, ma c’era qualcosa che non funzionava. Lì è entrato un nuovo strumento elettronico, questo suono ha cambiato tutto”. La PFM è poi tornata sullo storico concerto con Fabrizio De Andrè: “E’ vero che litigavamo spesso, era facile litigare con lui, ma anche fare pace – ha spiegato Patrick Djivas – Una volta mi scrisse un biglietto a Napoli, in un momento difficile durante gli anni di Piombo. Eravamo chiusi in un camerino, eravamo tutti tesi. Abbiamo avuto una discussione molto forte, siamo quasi venuti alle mani. Poi ci siamo seduti e dopo un po’ ha iniziato a scrivere. Si è alzato, mi ha dato il biglietto e se n’è tornato a sedere. Era una poesia dedicata a me”.

