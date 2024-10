Philip Bongiorno è stato il padre di Mike Bongiorno, all’anagrafe Michael Nicholas Salvatore Bongiorno, nato il 26 maggio del 1924 a New York, America. Il conduttore televisivo naturalizzato italiano, soprannominato il re dei quiz, è nato dall’amore tra Philip Bongiorno, italo-americano, e Enrica Carello, italiana di Torino. Michelangelo Bongiorno, il nonno materno, aveva abbandonato Campofelice di Fitalia, al tempo frazione di Mezzojuso, in Sicilia, per cercare fortuna in America. Philip Bongiorno ha lavorato come avvocato e durante la sua carriera si è lancauto anche in politica ricoprendo il ruolo di presidente della potente associazione italo-statunitense Sons of Italy in America.

Non solo, il papà di Mike Bongiorno si è perfino candidato a sindaco di New York contro candidati del calibro di Fiorello La Guardia e Generoso Pope. Enrica Carello, la madre di Mike Bongiorno, è nata in una famiglia borghese di Torino essendo il padre proprietario di una ditta che produceva fanali per auto.

Mike Bongiorno e il rapporto con il padre Philip Bongiorno

Dopo la separazione dei genitori Philip Bongiorno e Enrica Carello, Mike Bongiorno si trasferisce a Torino con la mamma vivendo con il nonno paterno. Proprio a Torino frequenta le scuole, anche se il suo desiderio è sempre stato quello di essere libero ed indipendente. Tra i sogni nel cassetto quello di fare il giornalista; un sogno che concretizza iniziando a scrivere per La Stampa, ma con lo scoppio della seconda guerra mondiale e dell’avvento del fasciamo è costretto ad abbandonarlo.

Proprio dopo la fine della seconda guerra mondiale e dopo aver partito la prigionia, i campi di concentramento e la fame, Mike Bongiorno torna a New York da cittadino libero. Ad attenderlo all’arrivo a New York, c’era proprio il padre Philip con cui ha ripreso i rapporti iniziando una nuova fase della sua vita che successivamente l’ha portato a diventare una star.