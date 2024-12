Dopo vent’anni il mistero sulla morte di Gabriella Ferri sembra essere ancora aperto. La cantante romana, ricordata ogni anno nel mese di aprile è scomparsa nel 2004 dopo una rovinosa caduta dal balcone che l’ha portata via per sempre. Riguardo alla dinamica ci sono ancora tante domande in sospeso: non si sa se Gabriella Ferri si sia suicidata o se ad ucciderla sia stato un incidente sfortunato nella sua abitazione. Nata nel 1942 a Roma nel famoso quartiere Testaccio, la cantante è stata per tutta la sua vita volto di una tradizione popolare immortale.

Era proprio lei, infatti, a rappresentare il genere “folk” in Italia, proprio in quegli anni in cui all’estero Bob Dylan portava le canzoni di maggior successo. Il suo forte? Il dialetto romano, anche se appassionata di folklore si è cimentata anche nel canto siciliano, toscano e quello spagnolo. Addirittura fu scelta dal famoso regista Ferzan Ozpetec per cantare nella colonna sonora di “Saturno contro”, celebre pellicola del 2007. Ormai, dopo vent’anni i fan la ricordano ancora come la diva del popolo, nonostante la sua figura sia avvolta da un mistero troppo grande.

Gabriella Ferri, la carriera e gli anni del dietro le quinte prima di morire

La carriera di Gabriella Ferri inizia nel 1964 insieme a Luisa De Santis, grande amica e cantante insieme alla quale decide di dare vita ad un duo musicale, “Luisa e Gabriella“. Da questo momento le case discografiche iniziano a notarle, specialmente dopo la sua esibizione nel programma di Mike Bongiorno, “La Fiera dei Sogni“. Purtroppo, però, dopo soli due anni il duo decidere di interrompere la sua attività, dando inizio alla carriera solista di Gabriella Ferri che inizia a diventare famosa anche all’estero. In particolare, ottiene un grande successo con la canzone “Ti regalo gli occhi miei”.

Nel 1969 arriva a Sanremo con Stevie Wonder, ma purtroppo non vince. Negli anni ’70, invece, stupisce il pubblico con Mazzabubù e Dove sta Zazà, gli ultimi varietà prima della sua ultima comparsa sul piccolo schermo del 2004 dopo anni di attività ad intermittenza. Nel programma “Trash” ha interpretato alcuni stornelli romani prima di sparire dietro le quinte. Poi la notizia della morte, arrivata come un fulmine a ciel sereno quel maledetto aprile 2004. Secondo molti, Gabriella Ferri si sarebbe suicidata, mentre altri sostengono che la sua morte sia stata accidentale. Purtroppo non è mai stata fatta luce sulla sua scomparsa e ancora oggi rimane un grande punto di domanda sulla storia della cantante.