Philippe Daverio è morto/ Lo storico dell’arte che amava la cultura e l’educazione

Amava l’arte, la cultura e l’infondere di esse tramite l’educazione ai più giovani: è Philippe Daverio, morto nella notte a 71 anni di età ma dopo una lunga malattia tenuta nascosta al grande pubblico. Era ricoverato all’istituto dei Tumori di Milano il famoso e istrionico storico dell’arte, critico d’arte e curatore di diverse opere culturali e artistiche in Italia, nonché famoso volto tv: la morte di Daverio è stata annunciata sui social dalla regista e direttrice del Teatro Franco Parenti, Andree Ruth Shammah «Mi ha scritto suo fratello stamattina per dirmi che Philippe è mancato stanotte. Amico mio ….il tuo silenzio per sempre è un urlo lancinante stamattina». Un vuoto enorme lascia Daverio nel mondo della cultura, della tv e dell’arte italiana.

CHI ERA PHILIPPE DAVERIO

Sul suo sito personale, lo stesso Philippe Daverio veniva definito così dai suoi collaboratori «si è sempre definito uno storico dell’arte e così lo ha scoperto il pubblico televisivo di Raitre: nel 1999 in qualità di “inviato speciale” della trasmissione Art’è, nel 2000 come autore e conduttore della trasmissione Art.tù, poi dal 2002 al 2012 autore e conduttore di Passepartout, programma d’arte e cultura divenuto Il Capitale, e del programma del 2011 Emporio Daverio per RAI 5, una proposta di invito al viaggio attraverso l’Italia, un’introduzione al museo diffuso e uno stimolo a risvegliare le coscienze sulla necessità d’un vasto piano di salvaguardia». Docente e saggista, è stato impegnato anche tra le file del Centrosinistra nel partito Più Europa come assessore alla Cultura del Comune di Milano. A 23 anni Daverio ha convissuto con la compagna Elena Gregori che ha poi sposato all’età di 34 anni a Milano: la coppia ha collaborato molte volte insieme e con il figlio Sebastiano sono state numerose le collaborazioni sulla storia dell’arte e cultura italiana. Daverio è nato a Mulhouse, città francese nella regione dell’Alsazia con padre era italiano e madre francese: da bambino ricevette un’educazione di forte stampo ottocentesco, ma quella passione per la comunicazione del bello e della storia anche in tarda età lo ha portato all’impegno deciso per l’educazione delle giovani generazioni al mondo dell’arte.



