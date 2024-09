Chi è Pia, la figlia di Raffaella Fico e Mario Balotelli: in passato ha subito bullismo

Tra gli ospiti che si accomoderanno oggi nel salotto di La volta buona, trasmissione di Caterina Balivo, troveremo la showgirl Raffaella Fico, ex compagna di vita di Mario Balotelli, i due hanno messo al mondo la figlia Pia, oggi dodicenne, e che in passato si è ritrovata a fare i conti con qualche momento complicato durante il periodo della scuola, come confessato dalla showgirl in varie interviste. Raffaella Fico riguardo alla figlia Pia ha infatti confessato che la giovanissima ha subito bullismo, svelando nel dettaglio cosa è accaduto a scuola con qualche compagna di classe, episodi che hanno scatenato la rabbia di mamma e papà.

Raffaella Pico sulla figlia ha ammesso: “Una bimba non voleva darle la mano perché lei è di colore, ha usato un termine dispregiativo che ora qui non voglio ripetere, le diceva che puzzava, che poteva vendere solo ai semafori, a quel punto ho cambiato scuola, l’ho iscritta a una scuola internazionale dove è stata accolta benissimo, la mentalità è più aperta ed è più bello. Spiace pensare però che, se un genitore non ha disponibilità economiche i figli siano costretti a soffrire” ha confessato la ex compagna di vita di Mario Balotelli con grande amarezza in una intervista concessa a Verissimo di Silvia Toffanin.

Sempre nel corso di una toccante intervista concessa a Verissimo, Raffaella Fico si è espressa riguardo alla figlia Pia e alla mamma, che dopo non essere stata riconosciuta inizialmente dal papà Mario Balotelli ha iniziato a costruire un rapporto importante anche con la nonna, che purtroppo è venuta a mancare non troppo tempo fa. Raffaella Pico riguardo alla figlia Pia e alla madre venuta a mancare ha detto a Verissimo: “Si sente, il dolore è sempre vivo. Pia si chiama così per la Fede che mamma aveva in Padre Pio. Mi veniva spesso voglia di chiamarla al telefono, ma lei non c’era più”.