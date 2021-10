Raffaella Fico: “Mia figlia Pia ha subìto bullismo”/ “Ho dovuto cambiarle scuola”

Raffaella Fico ha parlato ai microfoni della trasmissione di Canale 5 “Verissimo”, condotta da Silvia Toffanin nel pomeriggio di oggi, sabato 30 ottobre 2021. La giovane ha esordito dicendo che dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip “quando sono tornata a casa, tutti mi hanno fatto i complimenti. Pia era molto contenta di rivedermi, non vedeva l’ora”.

Piero Neri fidanzato Raffaella Fico/ "Lei è mio futuro": presto la proposta di nozze?

La piccola, figlia di Fico e Mario Balotelli, ha recentemente subìto un episodio di razzismo a scuola: “Una bimba non voleva darle la mano perché lei è di colore, ha usato un termine dispregiativo che ora qui non voglio ripetere. Le diceva che puzzava, che poteva vendere solo ai semafori. A quel punto ho cambiato scuola, l’ho iscritta a una scuola internazionale dove è stata accolta benissimo. La mentalità è più aperta ed è più bello. Spiace pensare però che, se un genitore non ha disponibilità economiche, i figli debbano soffrire”.

Soleil Sorge a Raffaella Fico/ "Godeva vedermi piangere" e scoppia la lite in diretta

RAFFAELLA FICO: “MAMMA ANTONIETTA MI MANCA TANTO”

Antonietta, la mamma di Raffaella Fico, purtroppo è mancata l’anno scorso: “Si è trattato di un periodo molto brutto della mia vita. Lei non stava bene, le sono stata accanto. È dura, è difficile perché era la persona più importante della mia vita. Era un’amica, una sorella. Avevamo un rapporto stupendo, parlavamo di tutto. Viveva con me, con la mia bambina. Perdere un genitore, soprattutto una mamma, è difficile. Credo che sia la cosa più cara al mondo”.

La mancanza di mamma “si sente, il dolore è sempre vivo. Pia si chiama così per la Fede che mamma aveva in Padre Pio. Mi veniva spesso voglia di chiamarla al telefono, ma lei non c’era più. Mi ha insegnato a essere sempre onesta con le persone, a evitare la falsità, a perdonare. È stata la mia maestra di vita”.

Raffaella Fico ha denunciato Soleil Sorge per frasi razziste al GF VIP?/ L'indiscrezione sul web...

© RIPRODUZIONE RISERVATA