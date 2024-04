Pianificavano attacco in nome dell’Isis: 3 minorenni arrestati/ Germania: “Volevano colpire i cristiani”

Tre giovani minorenni sono stati arrestati nelle scorse ore in quanto stavano pianificando un attentato islamista. L’episodio è riportato dal sito di TgCom24 ed ha origine nella Germania Occidentale. Secondo i dettagli riferiti dalla Procura di Dusseldorf i tre minorenni, due ragazzini e una ragazza, tutti fra i 15 e i 16 anni, originari della Renania Settentrionale-Vestfalia, sono “fortemente sospettati di pianificare un attacco terroristico di matrice islamica. I tre avrebbero ammesso di essere pronti a commettere l’attacco”, così come si legge in un comunicato che è stato pubblicato dalla stessa procura tedesca. Secondo le notizie emerse tutti i tre sarebbero stati arrestati in Germania e si erano anche “impegnati a compiere omicidi”, così come hanno aggiunto i procuratori.

Luca Gobbo picchiato da 2 giovani per aver difeso una donna/ “Mi hanno aggredito per niente”

Gli investigatori purtroppo non hanno fornito ulteriori dettagli sul possibile attentato terroristico, affermando che l’indagine è ancora in corso e di conseguenza serviranno ulteriori investigazioni per ricostruire in pieno l’episodio. Secondo quanto riferisce il quotidiano Bild, il più famoso in Germania, i tre stavano presumibilmente pianificando il compimento di un attacco con delle molotov e dei coltelli nel nome dell’Isis, lo stato islamico.

Terremoto oggi Rieti M 1.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Reggio Calabria

PIANIFICAVANO ATTACCO IN NOME DELL’ISIS: 3 MINORENNI ARRESTATI. LO STATO ISLAMICO MINACCIA ANCHE EURO 2024

Il loro obiettivo erano i cittadini di religione cristiana e gli arrestati sembra che stessero anche valutando l’idea di procurarsi delle armi da fuoco. Alla luce dei numerosi attacchi islamisti dopo lo scoppio della guerra in Medioriente fra Israele e Hamas, lo scorso 7 ottobre, la Germania è in stato di massima allerta e il capo dell’intelligence interna del Paese ha fatto sapere che il rischio di attacchi sul Paese è “reale e più alto di quanto non sia stato per molto tempo”.

PROCESSO ALESSIA PIFFERI: RIGETTATI I NUOVI DOCUMENTI/ Lei: “Un amico di famiglia mi ha violentata”

La Bild, a riguardo, segnala anche che l’Isis ha lanciato un attacco diretto ai campionati di calcio europei che si terranno la prossima estate proprio in Germania: lo Stato Islamico questa settimana ha minacciato già i quarti di Champions League.











© RIPRODUZIONE RISERVATA