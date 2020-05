Piano Scuola 2020/ Connettività e voucher, Azzolina: “digitalizzare e in fretta”

Pubblicità

Piano Scuola 2020 approvato. E’ notizia dell’ultima ora come annunciato dalla stessa Ministra Azzolina che ha dichiarato: l”approvazione del Piano rappresenta un’importante accelerazione, abbiamo aumentato gli investimenti previsti portandoli dagli iniziali 200 milioni a oltre 400. Li abbiamo raddoppiati”. Tante le novità del piano che prevede il potenziamento della connettività delle scuole con l’introduzione della banda ultralarga. L’obiettivo è quello di raggiungere ben 32.213 edifici che nei prossimi mesi potranno contare su una connessione internet della velocità a di 1 Gbit con 100 Mbits di banda garantita. Un adeguamento che va di pari passo con la digitalizzazione dell’istruzione che, al tempo del Coronavirus, ha lasciate le aule scolastiche per trasferirsi dinanzi ad un pc. Il distanziamento sociale ha imposto la chiusura delle scuole di ogni grado per salvaguardare la salute di tutti per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Investimenti raddoppiati per la Scuola come ha sottolineato la Ministra Azzolina: “con i fondi aggiuntivi delle Regioni e altre economie di spesa puntiamo a raggiungere progressivamente il 100% degli edifici scolastici. Ringrazio il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, la Sottosegretaria al Mise, Mirella Liuzzi, e la Ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, per la collaborazione e per aver messo la scuola al centro delle attività del Comitato, recuperando velocemente ritardi che si sono accumulati nel corso degli anni. Ringrazio poi le Regioni che gestiranno queste risorse e lavoreranno con noi per attuare il Piano. Vogliamo digitalizzare la scuola e farlo in fretta”.

Piano Scuola 2020, le parole della Ministra Azzolina

Non solo, tra le novità introdotte dal Piano Scuola 2020 anche l’introduzione di voucher per le famiglie per far fronte all’acquisto di tablet, pc e potenziamento della linea internet. Il voucher sarà di due tipi: del valore di 200 euro per connessioni veloci fino a 500 euro per l’acquisto di tablet e pc. Il voucher per le famiglie sarà riconosciuto in base all’ISEE, ossia gli indicatori della situazione economica equivalente sotto i 20mila euro. Parlando poi della scuola, la Ministra Lucia Azzolina ha precisato: “la scuola non si è mai fermata, nonostante l’emergenza Covid, e stiamo lavorando per farla ripartire in presenza a settembre, sicura ed efficiente”. La Ministra dell’Istruzione ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di ritornare sui banchi di scuola a settembre e poi ringrazia: “il Ministero dello Sviluppo economico con il ministro Stefano Patuanelli e la sottosegretaria Mirella Liuzzi e il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione con la ministra Paola Pisano, per lo straordinario lavoro svolto”



