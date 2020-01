Piatek alla Roma?/ Calciomercato news, il bomber come vice Dzeko e Perotti…

In casa giallorossa si lavora in questa finestra di calciomercato invernale per trovare un nuovo innesto in attacco, come vice di Edin Dzeko: in tal senso sono forti le voci che vogliono il bomber del Milan Piatek alla Roma già nelle prossime settimane. La situazione dopo tutto nei due spogliatoi è ben chiara: il polacco ha iniziato nei peggiori dei modi questa stagione in rossonero e pure pare non più in grado di garantire il cospicuo numero di gol fatto vedere già l’anno scorso. Con l’arrivo di Ibrahimovic poi le cose si complicherebbero per l’ex Genoa che dunque potrebbe provare a riscattarsi con un altra maglia. Attenzione però: pare che la Roma non sia l’unica pretendente a Piatek, ma già anche Napoli e Fiorentina abbiano adocchiato l’attaccante polacco.

CALCIOMERCATO ROMA, POSSIBILE SCAMBIO CON PEROTTI?

Non è poi da escludere che in questa finestra di calciomercato si possa imbastire una trattativa più complessa, che oltre che garantire l’approdo di Piatek alla Roma, pure acconteterebbe i rossoneri, che da tempo hanno messo gli occhi su Diego Perotti. Come ci riporta la Gazzetta dello sport, l’argentino rientra tra i giocatori sacrificabili per Fonseca e già in passato si era parlato di un possibile scambio con Perotti e il rossonero Calhanoglu. Si attendono ulteriori sviluppi9 nelle prossime giornate del calciomercato invernale.

