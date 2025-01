PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI: ANCORA VARIE MAGLIE DA ASSEGNARE

Con le probabili formazioni Inter Empoli ci avviciniamo al posticipo di Serie A, con i due allenatori Simone Inzaghi e Roberto D’Aversa che hanno entrambi ancora dei dubbi da risolvere, quindi bisognerà stare molto attenti alle notizie che arriveranno dai due ritiri nelle prossime ore. L’Inter arriva dal pareggio contro il Bologna, piccola frenata dopo sei vittorie consecutive in campionato, ma ora deve approfittare del turno sulla carta favorevole per tornare a vincere, perché la battaglia per lo scudetto sarà dura.

DIRETTA/ Empoli Inter Primavera (risultato finale 0-1): la decide il gol di Lavelli! (18 gennaio 2025)

Dall’altra parte, l’Empoli cerca un’impresa di cui avrebbe bisogno: fino a un mese e mezzo fa tutto andava benissimo, poi è arrivato un solo punto nelle ultime cinque partite e la sconfitta casalinga contro il Lecce ha sancito che pure l’Empoli dovrà ancora soffrire per la salvezza. Tutto questo metterà ancora più pepe sulla partita, allora adesso andiamo a scoprire perché ci sono ancora così tanti dubbi sulle probabili formazioni Inter Empoli…

DIRETTA/ Empoli Cesena Primavera (risultato 0-0): i romagnoli piazzano il colpo! (12 gennaio 2025)

QUOTE E PRONOSTICO CHIARISSIMI

Sulla carta non c’è storia, il pronostico Snai su Inter Empoli ci dice che il segno 1 è quotato a 1,20, mentre già per il pareggio si sale a quota 6,50 e in caso di impresa toscana il segno 2 varrebbe ben 12 volte la posta.

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI

QUALCHE DILEMMA PER INZAGHI E FARRIS

Detto che in panchina si accomoderà il vice Massimiliano Farris, nelle probabili formazioni Inter Empoli c’è ancora più di un dubbio aperto per Simone Inzaghi. In porta naturalmente Sommer; davanti a lui dovrebbero essere certi del posto Pavard e De Vrij, mentre Bastoni è seriamente insidiato da Carlos Augusto, che d’altronde potrebbe essere una buona alternativa anche a Dimarco come esterno sinistro. A destra ecco invece il ritorno del ballottaggio Darmian-Dumfries, mentre in mezzo al campo manca ancora Calhanoglu ma potrebbe tornare titolare Mkhitaryan. La certezza è Barella, possibile ballottaggio Zielinski-Asllani, a meno di far giocare entrambi aspettando ancora per l’armeno. Tutto chiaro invece in attacco, con la solita coppia Thuram-Lautaro.

Video Empoli Lecce (1-3)/ Gol e highlights: doppietta di Krstovic! (Serie A, 11 gennaio 2024)

VARI DUBBI ANCHE PER D’AVERSA

Roberto D’Aversa ha d’altronde a sua volta diversi dubbi ancora aperti per le probabili formazioni Inter Empoli. In porta potrebbe tornare titolare Vasquez a discapito di Seghetti; tutto chiaro nella difesa a tre con Goglichidze, Ismajli e Viti titolari; a centrocampo avremo Gyasi a destra, Fazzini oppure Henderson al fianco di Grassi e sulla sinistra Pezzella; d’altronde Fazzini potrebbe trovare posto anche sulla trequarti, in ballottaggio con Cacace per affiancare Esposito alle spalle di Colombo. Non è infine da escludere anche una modifica tattica, cioè il 3-5-2 con Esposito sulla stessa linea di Colombo e linea a cinque in mediana, con Maleh che potrebbe trovare spazio in questo caso.

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi (in panchina Farris).

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini, Grassi, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D’Aversa.