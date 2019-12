Piazza Fontana, la strage: cos’è successo/ Bomba Milano: Ordine Nuovo e la tensione

La strage di piazza Fontana, 50 anni dopo, fa ancora male, molto male. Perché in quell’attentato oltremodo vigliacco e datato 12 dicembre 1969 hanno perso la vita diciassette persone, anzi: diciassette innocenti, tredici dei quali deceduti all’istante. Hanno avuto la sfortuna di trovarsi per caso lì, a Milano, nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura, proprio nel momento dell’esplosione della bomba. Il bilancio sanguinolento dell’attacco terroristico venne aggiornato alcune ore più tardi, con il computo totale dei feriti, che arrivò a lambire quota 90. Durante la trasmissione si ripercorreranno quegli attimi di terrore, che segnarono, a detta di molti l’inizio dei cosiddetti “anni di piombo” nel nostro Paese. Ci si soffermerà, inoltre, sulle ragioni alla base del gesto e, soprattutto, sull’identità dei suoi autori. Che, a mezzo secolo di distanza dal tragico accadimento, l’Italia intera non può (e non potrà mai) perdonare.

I FATTI

La ricostruzione dei fatti di quel giorno proposta fa accapponare la pelle. Erano le 16.30 e la sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura ubicata in piazza Fontana, a Milano, era gremita di clienti; infatti, mentre a quell’ora gli altri istituti di credito chiudevano, all’interno della filiale meneghina erano presenti ancora numerose persone. La deflagrazione avvenne sette giri d’orologio più tardi, alle 16.37, quando nel grande salone dal tetto a cupola esplose un ordigno contenente 7 chili di tritolo, uccidendo 17 persone, delle quali 13 sul colpo, e ferendone molte altre. Quel giorno, tra l’altro, si verificarono altri quattro attacchi in Italia: una seconda bomba fu ritrovata inesplosa nella sede milanese della Banca Commerciale Italiana e l’ordigno fu fatto brillare dagli artificieri la sera stessa. Una terza bomba esplose a Roma alle 16.55 nel passaggio sotterraneo che collegava le due entrate della Banca Nazionale del Lavoro, mentre altre due esplosero, sempre nella Capitale, tra le 17.20 e le 17.30, una davanti all’Altare della Patria e l’altra sulla soglia del Museo centrale del Risorgimento. Furono in tutto 16 i feriti all’ombra del Colosseo.

GLI AUTORI E LA CLAMOROSA BEFFA PER I PARENTI DELLE VITTIME

Cinquant’anni più tardi, di fatto mezzo secolo, l’Italia intera si domanda chi furono gli autori di un gesto tanto cruento quanto doloroso. Stando all’ultimo processo, datato maggio 2005, la Cassazione ha riconosciuto responsabile della strage di piazza Fontana la cellula eversiva di “Ordine Nuovo”, guidata da Giovanni Ventura e Franco Freda, assolti però nel 1987 con sentenza definitiva e, pertanto, non più processabili. Non è tutto, però: vi è stata un’ulteriore beffa a sollevare la pubblica indignazione. Al termine del processo, infatti, ai parenti delle vittime perite nell’attentato sono state addebitate le spese processuali. Inoltre, nonostante Ventura e Freda siano stati considerati dalla Cassazione gli ispiratori ideologici, non si è mai giunti all’individuazione puntuale nelle sedi competenti dell’esecutore della strage. In pratica, non ha ancora un volto colui che portò all’interno della Banca Nazionale dell’Agricoltura la valigia contenente l’ordigno che, di lì a poco, mediante la sua deflagrazione avrebbe contribuito a scrivere una delle pagine più buie del Dopoguerra italiano.



