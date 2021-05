Picchia pusher senegalese: poliziotto sospeso/ L’ammissione: “Ero sotto stress”

Un poliziotto di Torino è stato sospeso per sei mesi dal servizio con l’accusa di avere picchiato un pusher dopo averlo arrestato. L’episodio, descritto dalle principali fonti d’agenzia, sarebbe riferito allo scorso 11 marzo, quando un quarantasettenne di nazionalità senegalese è stato colto in flagranza di reato, ovvero mentre cedeva droga a un acquirente. Ecco dunque che si è registrato l’intervento dell’agente di polizia, il quale tuttavia non si sarebbe limitato unicamente a immobilizzare e ammanettare l’uomo, ma avrebbe iniziato a prenderlo a pugni, non curante della presenza dell’occhio elettronico delle videocamere di sorveglianza di una vicina banca.

Le immagini catturate, tuttavia, sono state fondamentali per giungere alla formulazione dell’accusa nei confronti del poliziotto e, nell’ambito dell’inchiesta, risulterebbero indagati altri due (o tre: al momento circolano entrambe le versioni e nessuna di esse trova smentita, ndr) colleghi, rei di essere a conoscenza del fatto, ma di non averlo denunciato. Per loro, dunque, si parla di omessa denuncia, che è stata fatta invece da un passante, che si trovava a transitare di lì al momento dell’aggressione e ha assistito dal vivo alla violenza nei confronti del pusher.

POLIZIOTTO SOSPESO PER 6 MESI: HA PICCHIATO UN PUSHER SENEGALESE

Il poliziotto di Torino sospeso per sei mesi per avere aggredito e preso a pugni un pusher dopo l’arresto avrebbe successivamente confessato l’accaduto, ammettendo di attraversare un periodo complicato e caratterizzato da un forte stress. C’è da sottolineare, in questa vicenda, che il 47enne senegalese aggredito, assistito dagli avvocati Tommaso Bizzocchi ed Enrico Moschini, non ha reagito in alcun modo al pestaggio subìto, riferendolo solo in un secondo momento al pubblico ministero Pelosi, che l’aveva convocato in Procura per effettuare un riepilogo dei fatti verificatisi quella notte. In attesa di sviluppi ulteriori e di dettagli maggiori a disposizione della stampa, ribadiamo la sospensione dal servizio dell’agente di polizia per un arco temporale pari a mezzo anno.

