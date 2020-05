Piccione “arrestato” in India/ Anello misterioso alle zampe: agente spia pakistano?

Pubblicità

Curioso quanto accaduto in India, dove un piccione è stato catturato e “arrestato” con l’accusa di essere una spia. La vicenda è riportata dall’edizione online de Il Fatto Quotidiano che cita i britannici del Telegraph, e narra la storia di questo povero volatile sospettato di essere una sorta di agente segreto in quanto, una volta catturato, gli è stato trovato su una delle due zampe un anello con inciso una sorta di codice. Secondo le autorità indiane, il piccione potrebbe essere una spia mandata dal Pakistan, non si sa bene per indagare cosa. A catturarlo è stato Geeta Devi, un abitante del distretto di Kathua, nella regione del Kashmir, che ha visto appunto questo particolare piccione, dipinto di rosa e con qualcosa di strano alle zampe, volare in zona lo scorso 24 maggio. A quel punto, incuriosito, Geeta ha chiesto aiuto ad alcuni vicini di casa e l’ha catturato, per poi avvisare le forze dell’ordine.

Pubblicità

PICCIONE SPIA ARRESTATO IN INDIA: “NON SAPPIAMO DA DOVE PROVENGA”

“Non sappiamo da dove provenga – le parole di Shailendra Kumar Mishra, sovrintendente senior della polizia di Kathua, parlando con il quotidiano locale Times of India – la gente del posto l’ha catturato vicino ai nostri recinti. Abbiamo trovato un anello sul piede sul quale sono scritti alcuni numeri”. Secondo l’agente, quell’anello che gli è stato trovato alla zampa potrebbe rappresentare un oggetto da spy story: “Sebbene gli uccelli non abbiano confini e molti volino attraverso i confini internazionali durante la migrazione – ha spiegato – un anello in codice taggato sul corpo del piccione catturato è motivo di preoccupazione poiché gli uccelli migratori non hanno tali anelli”. Nonostante sia stato catturato quattro giorni fa, la polizia indiana non è ancora riuscita a decifrare il misterioso codice sull’anello, ed ha fatto sapere che il piccione rimarrà in loro custodia fino a che le indagini non si concluderanno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA