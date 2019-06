Piedone a Hong Kong/ Su Rai 3 il film con Bud Spencer (oggi, 16 giugno 2019)

Piedone a Hong Kong va in onda oggi, 16 giugno 2019, a partire dalle ore 15.50 su Rai 3. Si tratta di un film poliziesco/commedia prodotto nel 1975 in Italia da Sergio Bonotti e diretto da Steno. La colonna sonora è curata da Maurizio e Guido De Angelis. Nel cast invece troviamo tra gli altri Bud Spencer, Al Lettieri, Enzo Cannavale, Renato Scarpa e Robert Webber. Grandi nomi italiani e internazionali in questa produzione nostrana, ormai divenuto un evergreen. Nei panni del protagonista troviamo un grande Bud Spencer, ricordato dal suo pubblico soprattutto per il sodalizio cinematografico con il collega Terence Hill, con il quale ha preso parte a produzioni di grande successo.

Piedone a Hong Kong, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Piedone a Hong Kong. Il commissario Rizzo, dal soprannome particolare di Piedone, viene incaricato di indagare su una questione di spaccio di droga. Decido a interrogare il pesce grosso di questo traffico, Piedone si reca presso l’abitazione di quest’ultimo, che tuttavia è morto. Dopo essere stato accusato della morte del criminale, Piedone dovrà fare di tutto per dimostrare la propria innocenza, indagando su altri individui sospetti e cercando di scovare la talpa che si è infiltrata nella polizia. Per risolvere questi problemi si reca a Hong Kong, dove si farà aiutare da un bambino giapponese, che diventerà anche suo grande amico. La malavita avrà vita breve con questo agente molto particolare e il suo giovane assistente! Botte assicurate e risate spontanee con questo indimenticabile film di Bud Spencer!

