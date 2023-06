Chi è Pier Paolo Pasolini/ Il docu-film sulle ‘sue donne’: da mamma Susanna a Maria Callas, fino alla Fallaci

Chi era Pier Paolo Pasolini?

Poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, attore e drammaturgo, considerato tra i maggiori intellettuali italiani del Novecento: Pier Paolo Pasolini è un pezzo della storia italiana. Figura di grande intelligenza ma anche controversa, è stato negli anni spesso al centro di polemiche. La sua vita è ben raccontata ne “Le donne di Pasolini”, il docu-film che rilegge in modo inedito e originale lo scrittore, attraverso le donne più importanti della sua vita: la madre Susanna Colussi, Maria Callas, Laura Betti, Oriana Fallaci e Giovanna Bemporad.

Il docu-film partirà sicuramente dal quartiere Santo Stefano di Bologna, luogo in cui il 5 marzo 1922 nacque Pier Paolo Pasolini, primogenito dell’ufficiale di fanteria Carlo Alberto e della maestra Susanna Colussi. L’infanzia dell’artista fu movimentata in quanto il padre, amante del gioco d’azzardo, portò la famiglia in rovina economica e fu anche arrestato per alcuni debiti. Pasolini cambiò città insieme alla famiglia in più occasioni, nel frattempo diventò fratello maggiore di Guido Alberto (1925). Questi furono gli anni della sua formazione, delle letture di Dostoevskij, Tolstoj e Shakespeare ma anche quelli in cui Pasolini iniziò ad appassionarsi al cinema. Negli anni successivi, nonostante gli orrori della guerra, Pasolini diventerà uno degli intellettuali più importanti del suo tempo oltre che massimo interprete della nuova Italia repubblicana e regista di film che hanno segnato la storia del cinema.

Il docu-film “Le donne di Pasolini” è diretto da Eugenio Cappuccio e narrato da Giuseppe Battiston e la produttrice aveva spiegato alla stampa: “Siamo partiti dai suoi luoghi d’infanzia e dal rapporto con l’amatissima Susanna Colussi”.

Dopo un escursus sulla madre e sulla prima fase di vita del grande poeta, i produttori si sono spostati sul rapporto tra Pasolini e l’attrice Maria Callas che a detta della produttrice era “sicura di poter redimere Pasolini dall’omosessualità” ma anche su quello con Oriana Fallaci, grande amica di Pierpaolo Pasolini, che dopo il suo brutale assassinio, per certi versi ancora oscuro, cercherà di scoprire la verità. Tutte le donne che hanno fatto parte della vita del grande poeta hanno non solo raccontato molto in merito al suo privato ma hanno anche scritto molte lettere e lasciato a noi delle testimonianze importanti per rileggere la vita di Pasolini anche sotto l’aspetto umano e non solo quello di grande artista, in più anche la vita di gran parte di queste donne era a stretto contatto col mondo della letteratura e dello spettacolo, alcune erano muse, altre come Maria Callas erano grandi attrici e hanno collaborato a stretto contatto col poeta quindi, chi meglio di loro poteva “parlarci” di lui?

