Pier Paolo Peroni, Alice e Romeo, marito e figli Syria/ “È un piacere stare insieme”

Il produttore discografico Pier Paolo Peroni è il marito di Syria, al secolo Cecilia Cipressi. Alla loro storia d’amore, la cantante ha dedicato il singolo “Islanda”: “Non siamo perfetti, ma quando guardiamo indietro ci complimentiamo a vicenda. È un piacere stare insieme. Quando sono lontana da lui mi sento sola. Non potrei mai pensare alla mia vita con un’altra persona”, ha detto qualche anno fa Syria sulle pagine di Grazia. Più giovane di 18 anni rispetto al marito, Syria ha imparato molto da lui: “Mi ha migliorata, mi ha insegnato il rispetto per il lavoro e la curiosità. Mi ha dato il ritmo della vita, educato alla profondità”.

Syria e il marito Pier Paolo Peroni/ Due figli e un amore lontano dal gossip

Lo scorso 29 giugno, in occasione del loro anniversario di matrimonio, la cantante ha dedicato un romantico post al marito: “Buon anniversario di matrimonio Pierpa, non farò qui la lista di quello che ci confidiamo ogni giorno, non è il mio genere. Tenerti per mano mi fa girar la testa sempre e quindi per sempre GRAZIE”.

Pier Paolo Peroni, marito Syria/ "Liti e scontri ma ci completiamo.."

Pier Paolo Peroni e Syria: i figli Alice e Romeo

Pier Paolo Peroni e Syria hanno avuto due figli: Alice, nata nel 2001, e Romeo, nato nel 2012. “Sono una mamma che ha avuto la prima figlia a 24 anni e il secondo 10 anni dopo. Ho sperimentato l’incoscienza di diventare madre da giovane, e le ansie del farlo da adulta”, ha raccontato la cantante a Grazia. Lo scorso 1 ottobre, Alice ha computo 20 anni: “Ci assomigliamo, ma lei vive la musica in maniera più adulta, la assorbe in un altro modo. Le interessa soprattutto l’aspetto produttivo. È una ragazza in gamba, altruista, generosa e sensibile. Sono fiera di lei”, ha aggiunto Syria, parlando della figlia.

SYRIA/ “Il mio spettacolo per Gabriella Ferri, i nonni? Non li ho, vanno preservati”

Anche se molto riservata sulla sua vita privata, sui social Syria pubblica anche foto dei suoi figli e del marito: “Siete il perno della mia vita insieme a vostro padre. Date un senso ad ogni momento delle mie giornate, mi fate ridere, piangere, commuovere, vivere di emozioni senza precedenti… Vi auguro di tenervi per mano per sempre, di sostenervi in ogni momento, di tenervi stretti in ogni dove”, ha scritto qualche mese fa pigliando una foto di Alice e Romeo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA