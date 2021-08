Piera Degli Esposti marito e figli? “Non ne ho voluti”/ “Ho avuto fidanzati giovani”

La morte di Piera Degli Esposti accende i riflettori su quella che è stata la vita privata della celebre attrice. In un’intervista rilasciata a Repubblica, svelò di non essersi mai sposata e di non aver voluto figli, spiegandone dunque il motivo. “Fin da piccola dicevo: ma non possiamo stare sempre tra noi? Mamma, papà, i miei fratelli? Ero innamorata di mio padre, un sindacalista comunista dal temperamento mite.” Negli anni della gioventù, Piera ha iniziato dunque a cercare l’affetto di uomini che in qualche modo le ricordassero suo padre, ma “Nessuno mi ha più dato la misura e la protezione che trovavo in lui.”.

L’attrice dunque spiegò di aver cercato uomini più grandi “ma accade a un certo punto che i padri non ti vogliano più. Quando diventi grande, ti vogliono solo i figli. E allora forse inconsciamente ho cominciato a giocare con il figlio che non avevo e non ho mai voluto”, ammise.

Piera Degli Esposti: “Ho avuto amori giovani”

Successivamente, Piera Degli Esposti ha avuto fidanzati molto più giovani, anche di quasi 30 anni. “Questi miei amori piccoli mi hanno dato una grande allegria. – raccontò la celebre attrice teatrale, motivando che – Non c’era la competizione che può nascere con gli amori grandi. Mi volevano un grande bene. E siccome io mi voglio bene, con loro è stata una cosa bella”. Una vita piena di amore e di esperienze disparate alle quali non ha però voluto aggiungere quella della maternità. Quando, allora, le fu chiesto perché, lei rispose: “Perché avevo già partorito una bambina, che sono io. E lei da sola costituiva un problema”.

