Pierdavide Carone: “Ho sconfitto un tumore”/ “Quando l’ho scoperto, sono andato…”

Il cantante Pierdavide Carone, ex stella della scuola di “Amici” e pupillo del compianto Lucio Dalla, è intervenuto nel corso della puntata di oggi, mercoledì 3 giugno 2020, de “La Vita in Diretta”. Il giovane artista ha rivelato nei giorni scorsi di aver avuto un tumore e immediata è scattata la domanda da parte della conduttrice, Lorella Cuccarini, sulle sue attuali condizioni di salute. “Sto molto bene. Negli ultimi mesi ringraziando il cielo non ero tra le priorità dell’ospedale che mi ha curato l’anno scorso”. Tutto ha avuto inizio a marzo dell’anno scorso: “Ero in piena promozione del brano ‘Caramelle’ con i Dear Jack e mi sono accorto che qualcosa non andava. Nonostante lo spessore e la dimensione, il mio tumore era comunque al primo stadio, in quanto avevo sentito che stava succedendo qualcosa al mio corpo. Attraverso la chirurgia ho fatto il grosso del lavoro, poi con la chemioterapia sono andato avanti nelle cure”. La prima cosa che ha fatto quando gli è stato annunciato il cancro? “Sono andato in palestra, come se volessi aggredire il mio problema. Questo, insieme alla musica, che è un motivo di vita. Andare in giro a suonare tra una terapia e l’altra mi faceva sentire bene, mi faceva sentire vivo”. Infine, una battuta sul suo nuovo singolo, “Forza e coraggio”: “Destinerò parte dei proventi a ‘Humanitas’, che mi ha curato”.



