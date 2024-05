Pierfrancesco chi è, fratello di Elisabetta Villaggio/ Il confronto con il padre Paolo: “Non ero all’altezza”

Elisabetta Villaggio sarà ospite nella puntata di oggi a La volta buona di Caterina Balivo, dove racconterà la sua carriera e degli aneddoti di vita privata. La regista ha un cognome molto importante derivante dal padre Paolo Villaggio, attore che ha interpretato Fantozzi. La sua famiglia si compone anche del fratello Pierfrancesco, nato dal matrimonio dell’attore con Maura Albites.

Paolo Villaggio, chi è e com'è morto il padre di Elisabetta Villaggio/ L'addio nel 2017

Il fratello di Elisabetta Villaggio non ha seguito le orme del padre: “Il confronto con un artista ingombrante come mio padre mi ha inevitabilmente condizionato. Non mi sono mai sentito all’altezza ed è forse per questo che oggi mi ritengo insoddisfatto” dichiarava Pierfrancesco a Vanity Fair nel 2016.

Pierfrancesco fratello di Elisabetta Villaggio e il rapporto con il padre durante la malattia

Paolo Villaggio è scomparso nel 2017, dopo una malattia che lo ha strappato alla sua famiglia. Nonostante i rapporti con il padre fossero tesi, il fratello di Elisabetta Villaggio si è molto addolcito verso il padre nel periodo in cui era ammalato: “Eravamo preparati, era ricoverato in clinica dove negli ultimi giorni aveva perso conoscenza e voglie, non mangiava più. Tecnicamente si è fermato il cuore, ma le cause sono dovute al diabete. Una malattia non curata da 30 anni: usciva dagli studi dei dottori e si infilava in negozi di formaggi o dolci” raccontava Elisabetta.

Elisabetta Villaggio, chi è la regista figlia di Paolo Villaggio/ "Alcune volte sono stata un po' gelosa..."

La figlia dell’attore, ospite a Domenica In, ha rivelato che il fratello Pierfrancesco avesse sofferto di dipendenza da eroina ” E’ stato un periodo difficile, brutto. La persona che fa uso cambia completamente, diventa un altro, qualcuno che non conosci più. ” Elisabetta Villaggio raccontava come il padre si fosse dato la colpa di tutto, sentendosi responsabile del problema del figlio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA