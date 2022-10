Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak/ Lei: “È mio guru, m’ha aggiustato la caldaia!”

Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak sono intervenuti in qualità di ospiti ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda oggi, domenica 9 ottobre 2022. L’attrice ha elogiato il suo collega: “È un padre, ha una vita quotidiana come tanti altri, però fa un lavoro incredibile e penso che come ogni attore sia sdoppiato, viva due realtà diverse”. E, ancora: “Lui è il mio guru, la mia guida spirituale e non solo. Qualsiasi cosa che non funziona a casa, chiamo lui. Mi ha aggiustato la caldaia, adesso aspetto che venga a sistemarmi l’audio della televisione. Se io mi faccio male, chiamo Pierfrancesco”.

PIERFRANCESCO FAVINO E KASIA SMUTNIAK: “LEI È LA MUSA DI FERZAN OZPETEK”

Poi, parlando di Ferzan Ozpetek, celebre regista, Kasia Smutniak, con Pierfrancesco Favino seduto al suo fianco, ha detto: “Quando abbiamo lavorato assieme è stato un rapporto veramente passionale, con anche momenti di odio. Non ho mai litigato così tanto con un regista come mi è capitato con lui!”. Favino invece ha ricordato il suo Festival di Sanremo con Claudio Baglioni: “Mi sono divertito tantissimo, era il mio primo evento televisivo così importante. Lì è venuto fuori il c*zzone che sono!”.

