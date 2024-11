Pierfrancesco Favino, chi è? L’incredibile successo da attore

Straordinario interprete, Pierfrancesco Favino è la scoperta più grande del cinema italiano degli ultimi anni. L’attore, nato a Roma nel 1969, nel corso della carriera ha vinto tre David di Donatello, cinque Nastri d’argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e una Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia. Premi importanti, dunque, per un attore che si è fatto apprezzare in grandissimi ruoli, interpretando ruoli in alcuni dei film più importanti degli ultimi anni. La sua prima interpretazione di livello è arrivata nel 2001 nel film “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino. Da lì in poi è stata un’ascesa incredibile verso il successo, straordinario.

Pierfrancesco Favino, chi è? L’amore con Anna Ferzetti e le due figlie

Pierfrancesco Favino è felicemente accompagnato con Anna Ferzetti, attrice con la quale è fidanzato ormai da molto tempo. Il loro rapporto dura dal 2003: più di vent’anni nei quali le due hanno avuto due figlie, Greta, nata nel 2007 e poi Lea, venuta al mondo nel 2013. Anche la prima figlia sembrerebbe avere intenzione di seguire le orme del papà: è comparsa nel film “I peggiori giorni” nel quale cui compare anche la madre. Lea, invece, ha recitato in “Padrenostro” film del 2020 che vede il papà come protagonista.

Favino è molto legato alla sua famiglia ma non solo alla compagna e alle figlie, ma anche ai genitori, che lo hanno cresciuto con estremo amore, insegnandogli valori preziosi come la gentilezza e l’altruismo. Pur crescendo in una famiglia non ricca, infatti, Favino ha imparato ad accogliere gli altri, come spiegato proprio da lui stesso: i suoi genitori spesso accoglievano in casa chi ne aveva più bisogno. L’attore ha sofferto molto dopo la morte del papà, scoperta mentre era sul set: ad annunciargli la triste perdita, la sorella, con una telefonata lapidaria e un “papà non c’è più”, che per qualche tempo ha gettato Pierfrancesco nello sconforto più totale.