Pierfrancesco Majorino candidato Presidente Pd-M5s/ Chi è, liste Regionali Lombardia

PIERFRANCESCO MAJORINO CANDIDATO PRESIDENTE ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023: LE LISTE

Pierfrancesco Majorino è il candidato presidente alle Elezioni Regionali Lombardia 2023 sostenuto dalla coalizione del centrosinistra composta da Partito Democratico, Verdi-Sinistra, Lista civica Majorino Presidente e Movimento 5 Stelle. L’aspirante governatore è noto per essere dal 2019 un europarlamentare del Pd. Un ruolo che ha assunto dopo essersi dimesso dalla carica di assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, che ricopriva dal 2011 (prima nella giunta di Giuliano Pisapia, poi in quella di Beppe Sala).

Pierfrancesco Majorino, milanese classe ’73, ha mosso i suoi primi passi nella politica, dopo essersi diplomato come perito informativo, nel ruolo di presidente nazionale dell’Unione degli Studenti. Nel 1998 si iscrive ai Democratici di Sinistra, entrando a fare parte del Consiglio del Ministero della solidarietà sociale ed occupandosi soprattutto delle politiche giovanili e della lotta contro le dipendenze.

Nel 2004 diventa segretario del partito di centrosinistra e nel 2006 attraverso le amministrative entra in consiglio comunale, diventando capogruppo del Pd nel 2008, in quel momento all’opposizione. Infine le parentesi da assessore e quella da eurodeputato. Adesso Pierfrancesco Majorino sfida il candidato uscente Attilio Fontana e la ex vice presidente Letizia Moratti alle Elezioni Regionali Lombardia 2023.

CHI È PIERFRANCESCO MAJORINO CANDIDATO PRESIDENTE PD-M5S: LA VITA PRIVATA

Pierfrancesco Majorino, candidato della coalizione di centrosinistra per il ruolo di presidente alle Elezioni Regionali Lombardia 2023, è dunque un politico affermato, nonché scrittore di diversi romanzi e saggi. Un’arte, quest’ultima, che ha ereditato dal nonno Giancarlo Majorino, noto poeta, drammaturgo e insegnante italiano scomparso nel 2021.

Per quanto riguarda la vita privata, l’esponente del Partito Democratico è sposato con Caterina Sarfatti, direttrice del programma Inclusive Climate Action C40, che si occupa di fornire alle amministrazioni comunali il supporto per pianificare, creare consenso e fornire un’azione audace per il clima che sia equa e vantaggiosa per tutti. La donna, che in passato ha anche collaborato con alcune Ong, è figlia dell’imprenditore Riccardo Sarfatti, architetto e imprenditore che fu candidato dal centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia nel 2005 e che portò la percentuale dei voti della coalizione dal 31,5 al 46,5%, seppure venendo sconfitto da Roberto Formigoni. La coppia ha due figli.

