Si torna a trattare lo spinoso caso di Pierina Paganelli a Storie Italiane, con un focus sul rapporto fra Louis Dassilva e Manuela Bianchi, i due amanti, rapporto che sarebbe poi il movente dell’omicidio, così come è convinto chi indaga. Manuela potrebbe essere concorrente morale dell’omicidio della suocera? “E’ una delle ipotesi contenute nelle dichiarazioni del tribunale del Riesame. I giudici ritengono Louis Dassilva una persona crudele e spietata, disposta a tutto, anche ad arrivare ad uccidere ed eliminare chi gli da fastidio. Il Riesame ritiene invece attendibile Loris Bianchi e che ha un alibi di ferro per la sera dell’omicidio, Loris non può essere assolutamente la persona indiziata”, precisa l’inviata di Storie Italiane, Monica Arcadio.

Pierina Paganelli, giallo video farmacia/ L'inquilino si riconosce ma davanti agli inquirenti smentisce

In collegamento con Storie Italiane anche Davide Barzan, che aggiunge: “Cosa fa il tribunale Riesame? Dassilva ha sempre dichiarato di non essere uscito di casa quella sera, mentre il giudice parla di prove dirette e prove logiche circa la colpevolezza. Viene descritto come un killer lucido e spietato. I difensori puntano il dito contro una persona offesa che è Manuela Bianchi e Loris Bianchi, ma loro non sono gli assassini, è vero che c’è quella dichiarazione del Riesame ma è una risposta alla difesa”.

Loris Bianchi: "Tra Manuela e Louis non era solo passione"/ "Spero che l'assassino non sia lui"

PIERINA PAGANELLI, DAVIDE BARZAN COMMENTA LE PAROLE DEL TRIBUNALE DEL RIESAME

E ancora: “Il tribunale del Riesame va a smontare le tesi accusatorie e dice che se proprio dobbiamo trovare una colpa potrebbe ipotizzare un concorso morale ma non sta al giudice della cautela stabilire se vi sia un concorso morale ma sta al pubblico ministero”.

“Al momento non vi sono evidenze di questi fatti – ha proseguito il consulente di parte – non vi è un messaggio a Louis Dassilva che dice “fai fuori mia suocera”. Insomma, il 34enne senegalese sembrerebbe essere sempre di più l’unico responsabile della morte della povera Pierina Paganelli, ricordiamo, avvenuta il 3 ottobre del 2023, più di un anno fa: nessun’altra persone di quelle che ruotano attorno a questa triste vicenda sembrerebbe essere coinvolta.

Pierina Paganelli/ Loris Bianchi: “Ecco cosa mi hanno chiesto in questura, l'incidente di Giuliano...”