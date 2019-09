Pierluigi Diaco piange a Io e Te/ Dedica in diretta al marito Alessio: “È tutto…”

La presenta di Maurizio Costanzo a Io e Te per un’intervista speciale dà il là a Pierluigi Diaco per fare un ringraziamento speciale. Rimasto da solo al centro dello studio, il conduttore dello show in onda nel primo pomeriggio di Rai1 apre il cuore al pubblico con una dedica che va al suo grande amore: suo marito Alessio Orsingher. Fu proprio Maurizio Costanzo ad unirli civilmente e, sulla scia di questo ricordo, Diaco prende per se la scena e, visibilmente commosso, si rivolge al pubblico ammettendo tutti il suo amore per il compagno. “Questa trasmissione non si chiama Io e Te, neanche Io e Voi ma si chiama Io e Alessio. Lui e Ugo (il loro cagnolino, ndr) sono la mia vita” ammette il conduttore, che si lasca poi andare a riflessioni ancora più importanti.

Pierluigi Diaco commosso a Io e Te: la dedica al marito

Pierluigi Diaco parla dell’amore e a Io e Te confessa: “Io non credo che esistano differenze… Non credo di avere la verità in tasca, non credi di essere perfetto, non credo di essere depositario di verità e poter fare lezione agli altri su come si deve vivere e su che sentimenti si debba avere.” Così apre il suo cuore e ammette: “Quello che so è che da quando ho incontrato Alessio e nella mia vita è entrato Ugo, il mio cuore ha un altro modo… E voglio dedicare e condividere con voi la canzone del cuore mia, di Alessio e di Ugo”. Così, sulle note di “Chiama piano” di Concato e Bertoli, Diaco si lascia andare alla commozione e scoppia in lacrime. Poi a consolarlo arriva proprio lui: il cagnolino Ugo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA