Piero Angela/ “Coronavirus? Sono fiducioso, ma va limitato contagio” (Techetechetè)

Piero Angela tra i protagonisti della nuova puntata di Techetechetè in onda questa sera, mercoledì 22 luglio 2020, nella fascia pre-serale di Rai1. Il divulgatore scientifico tornato recentemente in onda con la nuova edizione di Superquark, alcuni giorni fa è tornato anche sulla piattaforma online di RaiPlay con “SuperQuak+”, il nuovo programma di divulgazione scientifica di Piero Angela, realizzato da RaiPlay in collaborazione con RaiUno. Durante l’ultima puntata, il giornalista e saggista si è occupato del tema del momento: il Coronavirus. Nello specifico Piero Angela ha detto: “questa è una puntata un po’ anormale, un po’ speciale per rimettere le carte assieme e capire cosa si è capito in questi mesi sul Coronavirus”. Una puntata interamente dedicata alla pandemia mondiale da Covid-19 con tanto di servizi, inchieste, approfondimenti per conoscere più da vicino questo terribile virus che da diversi mesi ha stravolto le nostre vite. “Covid19, il grande nemico” è il titolo della puntata, visibile online sulla piattaforma di RaiPlay, che ha visto il divulgatore soffermarsi anche sul peso che la diffusione del virus ha avuto sulla vita di tutti noi e sull’economia globale. “A questo punto dobbiamo essere particolarmente attenti perché non riparta il contagio, perché l’economia ha già subito gravissimi danni” ha detto il padre di Alberto Angela sottolineando – “uscire dal tunnel dipenderà moltissimo dai nostri comportamenti personali”.I virus sono davvero microscopici e usano il nostro corpo per riprodursi. E poi questo nuovo coronavirus è sconosciuto per gli esseri umani. Per questo è importante limitare il contagio”.

Piero Angela: “Non ho mai detto ti amo a mia moglie Margherita”

Sul finale Piero Angela ha detto: “io sono fiducioso, seguo le indicazioni delle autorità, ma senza cambiare vita e senza spaventarmi. Attenti piuttosto alle fake news”. Non solo, Piero Angela alcune settimane fa ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi (data 9 luglio) in cui ha parlato del rapporto con la moglie Margherita Pastore rivelando: “mia moglie mi ha aiutato molto. È più di metà del mio successo. Ha rinunciato alla carriera e portato pazienza per le mie assenze. Mi ha seguito in tutte le mie peregrinazioni. Ha tirato su due figli magnifici”. Un amore importante quello che lega il divulgatore scientifico e l’ex ballerina della Scala di Milano sposati da 65 anni. A sorpresa però Piero Angela ha rivelato di non averle mai detto ‘ti amo’: “sono piemontese, anche se levigato da anni all’estero e a Roma. Nel nostro dialetto non esiste il verbo ‘amare’: usiamo il più contegnoso vorej bin, voler bene. E non esiste neppure la parola bacio: diciamo basin, bacino. Se vale, se questo mi ‘salva’, le ho detto tante volte: T’veuj bin, ti voglio bene”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA