Piero Barone e Gianluca Ginoble sono fidanzati?/ Da Veronica Ruggeri a Federica…

Sappiamo davvero tutto sulle fidanzate di Piero Barone e Gianluca Ginoble de Il Volo? I due tenori del trio sono felicemente accompagnati e in uno dei due casi si parla di una donna piuttosto nota al pubblico italiano. Barone infatti ha una relazione da tempo con Veronica Ruggeri, ovvero la Iena che in passato ha svolto anche il ruolo di modella. Si parla però solo di ipotesi, visto che è stato il settimanale Chi a lanciare l’indiscrezione e che i due hanno scelto di non confermare le voci. Sarebbe quindi una relazione segreta, forse perchè è ancora troppo presto per rivelare la loro unione. Dopo tutto sia Barone che la Ruggeri hanno appena interrotto un legame importante: lei per esempio è stata fidanzata con Stefano Corti per un lungo periodo di tempo e ora l’ex è impegnato con Bianca Atzei. Oggi, venerdì 11 settembre 2020, Il Volo sarà protagonista del live che andrà in onda su Canale 5 in replica e per festeggiare i loro dieci anni di fortunata carriera.

Fidanzate Piero Barone, Gianluca Ginoble: chi è Francesca?

Piero Barone e Gianluca Ginoble de Il Volo sono fidanzati? Se per il primo è ancora d’obbligo il punto interrogativo, per il secondo possiamo sottolineare una notizia che si conosce da tempo. Il mistero infatti è stato svelato poco tempo fa: la fidanzata di Ginoble si chiama Francesca, è originaria dell’Abruzzo e a quanto dicono sembra che somigli a Silvia Toffanin. Un bel giro di boa per il tenore rubacuori, che in passato ha fatto discutere per via del flirt con Mercedesz Henger e con una delle ex protagoniste de La Pupa e il Secchione, la modella Pasqualina Sanna. Si parla però del 2015 in quest’ultimo caso, anche se poi l’artista ha avuto al suo fianco la nota fidanzata Martina, terminata due anni più tardi. Anche se il nome della nuova fidanzata di Ginoble è ormai emerso, si conoscono ancora pochissimi particolari sul suo conto. Del resto Gianluca ha sempre mantenuto il segreto sulle sue storie d’amore, preferendo apparire da solo sui social.



