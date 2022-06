Piero Barone (Il Volo) è fidanzato?/ Felicemente single, ma quante ex (presunte) illustri!

Piero Barone è fidanzato? Dopo la rottura con Valentina Allegri solo rumors

Molti fan si domandano se il cantante de Il Volo, Piero Barone, sia fidanzato oppure no. Tutto tace sulla vita sentimentale del ragazzo, che in passato è stato impegnato con Valentina Allegri, la figlia dell’allenatore della Juventus. “Sono single”, ha garantito Piero Barone non più tardi qualche settimana fa a Verissimo, in una intervista condivisa con gli altri membri del gruppo. “L’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no. Però sono sicuro che è li fuori da qualche parte”, ha continuato Piero.

In tutti questi anni il tenore è stato accostato a diverse donne facenti parte del mondo dello spettacolo: dal presunto flirt con Elisabetta Gregoraci fino all’inviata de Le Iene Veronica Ruggeri. Ovviamente né la prima né la seconda hanno mai confermato i rumors, benché siano andati avanti per diverso tempo.

Piero Barone: “L’amore va tutelato”

Piero Barone crede tantissimo nell’amore e nella condivisione di determinati valori, stando a quanto raccontato proprio da Silvia Toffanin a Verissimo. “L’amore è un sentimento così forte che bisogna tutelarlo” ha ribadito Piero Barone alla conduttrice, raccontando proprio della sua vita sentimentale e dei suoi ideali. Rumors a parte, la storia che il tenore ha vissuto alla luce del sole è quella con Valentina Allegri, con la quale ha condiviso una bellissima storia d’amore. Dopo la fine della loro relazione, il tenore del Volo non ha più avuto modo di innamorarsi, anche se a quanto sembra non disdegnerebbe l’idea di innamorarsi ancora.

