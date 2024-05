Piero Chiambretti imbarazza Sofia Goggia su Massimo Giletti: “Pensava uscisse il suo…”/ E poi ci prova

Sofia Goggia, Piero Chiambretti ci prova in diretta: “Qual è la sua fantasia erotica? Un conduttore piccolo”

C’è stato spazio anche per momenti di gossip durante l’intervista a Sofia Goggia nella prima puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi. La campionessa di sci si è sbilanciata sulla sua carriera, sui sacrifici fatti ed i tanti infortuni (ben sette) che ha dovuto affrontare. Molto più riservata, invece, è sulla sua vita privata. Nei mesi scorsi si sono susseguiti incessanti voci di un presunto flirt con Massimo Giletti smentito da entrambi.

Sofia Goggia: "Falcidiata dagli infortuni da quando ho 14 anni, l'ultimo tremendo"/ Confessione choc

Tuttavia il conduttore Piero Chiambretti ha imbarazzato varie volte Sofia Goggia, prima in un certo senso ‘ci ha provato’ con varie allusioni. Innanzitutto non si è lasciato sfuggire una battuta: “Qual è la sua fantasia erotica se ce ne ha una? Stare con un conduttore piccolo che però sembra un gigante di slalom?” “Mi ha letto nel pensiero” ha replicato sarcastica la sciatrice per poi aggiungere di pensare solo alle gare.

Sofia Goggia e l'infortunio: "E' stato una morte emotiva"/ "Mi sentivo svenire dai dolori lancinanti"

Piero Chiambretti imbarazza Sofia Goggia: il velato riferimento a Massimo Giletti

E non è tutto perché poco dopo Piero Chiambretti ha lanciato un’altra provocazione a Sofia Goggia. “Io so che lei ha il sogno di un principe azzurro e io l’ho fotografato il suo principe è questo è nero azzurro” ha dichiarato il conduttore di Donne sull’orlo di una crisi di nervi per poi mostrare un imaggine di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta e subito dopo è arrivata la stoccata: “Stava già tremando pensava che uscisse un altro nome?”

Non ha replicato Sofia Goggia limitandosi a ridere e puntare l’attenzione sul calcio sperando di vincere grazie al ‘Gasp’. Finita qui con le battute? Assolutamente no, successivamente Piero Chiambretti ha lanciato un’altra battuta ancora più diretta con un implicito riferimento a Massimo Giletti. Parlando di fidanzati Sofia Goggia ha ammesso di non essere mai stata con uno sciatore: “Vorrebbe un conduttore” “Vorrei lei” ha replicato alla fine la sciatrice.

Felicita mamma di Piero Chiambretti, come è morta?/ "Aveva il Covid, eravamo ricoverati insieme"

© RIPRODUZIONE RISERVATA