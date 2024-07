Massimo Giletti e Sofia Goggia paparazzati insieme a Roma/ Prosegue la loro amicizia speciale: lo scoop bomba

Massimo Giletti e Sofia Goggia di nuovo insieme: in scooter per le strade di Roma

È ormai da un anno che si rincorrono le voci su una presunta liaison sentimentale tra Massimo Giletti e Sofia Goggia, sebbene i diretti interessati non lo abbiano ma realmente confermato. Nonostante i tentativi di evadere dal gossip, la coppia è stata nuovamente pizzicata dai fotografi del settimanale Chi che, nel nuovo numero da oggi in edicola, ha pubblicato alcuni loro scatti insieme. Le foto immortalano il conduttore e la campionessa di sci a bordo dello scooter di lui mentre sfrecciano per le strade di Roma, dalla zona Parioli al Lungotevere, per poi far perdere le proprie tracce.

Entrambi vestiti casual, con jeans e maglietta e con indosso il casco, lui con gli occhiali da vista e lei con i capelli legati, i due si sono concessi un giro in scooter verso una meta non ben specificata ma che ha comunque la splendida Capitale come sfondo.

Massimo Giletti e Sofia Goggia, una speciale amicizia e il rapporto con il gossip

Sofia Goggia e Massimo Giletti non si sono mai definiti una coppia; anzi, in ogni occasione in cui sono stati paparazzati in compagnia, non hanno mai manifestato plateali gesti romantici o segnali di un flirt in corso, ma solo sorrisi e confidenze che potrebbero essere proprie di una semplice amicizia. Anche la scorsa estate il conduttore e la sciatrice sono stati pizzicati da Chi insieme: era fine giugno 2023, lei si trovava presso la piscina dell’Hotel Parco dei Principi di Roma e lui l’aveva raggiunta per trascorrere del tempo insieme, tra chiacchiere e tintarella sui lettini.

Nessuna effusione o comportamenti equivocabili tra i due, solo tanta confidenza a fronte di una speciale amicizia che si è sviluppata soprattutto nel corso dell’ultimo anno. D’altronde, entrambi tengono molto alla propria privacy e più volte la Goggia ha dichiarato di non voler finire al centro del gossip. “La mia vita privata deve restare tale“, aveva rivelato in un’intervista a Repubblica lo scorso anno. “Io mi concentro sul mio lavoro e spero che la gente parli solo delle mie gesta sugli sci. Ma la mia vita privata tale deve rimanere”.











