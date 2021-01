Piero Fabrizi, ex compagno e produttore Fiorella Mannoia/ In 23 anni 14 album insieme

Piero Fabrizi, classe 1957, è un musicista, compositore, produttore e arrangiatore, attivo dal 1980. Nel 1985 si è trasferito a Milano dove ha iniziato a collaborare con Fiorella Mannoia come produttore e compositore. In 23 anni Piero Fabrizi ha prodotto 14 album e due DVD della cantante e ha curato la direzione musicale di tutti i suoi concerti live fino al 2008.

“È stata una parte importante del percorso artistico e musicale che ho iniziato tanti anni fa. Con Fiorella la collaborazione è iniziata nell’84 e nell’85 è stato inciso il primo lavoro. Venticinque anni sono tantissimi, è una grande porzione di vita. Ho avuto altre collaborazioni ma l’impegno messo nel produrre, nell’arrangiare e nello scrivere le canzoni con Fiorella è stato notevole”, ha detto Fabrizi a Marco Annichiarico. La loro collaborazione si è interrotta nel 2008: “Ha avuto un inizio e una fine naturale. Abbiamo deciso di dare un termine a questo sodalizio per cercare stimoli altrove e per non rischiare di ripeterci”.

Piero Fabrizi 23 anni al fianco di Fiorella Mannoia

Nel corso della sua carriera Piero Fabrizi ha collaborato con grandi nomi della musica italiana, come: Pino Daniele, Francesco De Gregori, Ivano Fossati, Ron, Enrico Ruggeri, Samuele Bersani e Mogol. Tante anche le collaborazioni in ambito internazionale: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Milton Nascimento, Tony Levin, Djavan, Chico Cèsar, tra gli altri.

Nel 2014 ha pubblicato il suo primo album “Primula”. Nella lunga chiacchierata con Marco Annichiarico ha rivelato come è nato il suo amore per la musica: “Ho avuto questa forte passione fin da bambino. A circa 13 anni è scattata una naturale attrazione per la chitarra e un istintivo approccio da autodidatta, poi ho iniziato a studiare chitarra classica privatamente con due differenti maestri, Bruno Battisti D’Amario e Francesco Romano”.

