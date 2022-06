Piero, fratello di Graziella Campagna/ “Killer in semi-libertà, lo Stato non esiste!”

Nel corso della puntata di “Chi l’ha Visto” andata in onda mercoledì 22 giugno 2022 è stata ripercorsa la dolorosa vicenda di Graziella Campagna, uccisa quando era ancora un’adolescente soltanto per avere visto un’agendina che non doveva vedere nella lavanderia presso cui lavorava. Federica Sciarelli ha intervistato telefonicamente Piero Campagna, fratello della vittima, che per anni ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri. Un intervento affatto casuale, quello dell’uomo, in quanto è notizia dei giorni scorsi che Giovanni Sutera, il killer della giovane, nonostante sia stato condannato all’ergastolo, potrà uscire dal carcere in regime di semi-libertà e fare volontariato in un’associazione.

I giudici del tribunale di sorveglianza hanno dato il loro assenso, dopo un iniziale diniego risalente a oltre un anno fa e questa scelta non ha fatto altro che aumentare la rabbia del fratello di Graziella Campagna: “Il processo è durato 24 anni e si è concluso dopo tanti sacrifici con una condanna all’ergastolo, ma ancora una volta l’assassino di Graziella si trova fuori. Non ha senso, veramente. Lei è stata messa in ginocchio e uccisa con alcuni colpi di arma da fuoco, ma, oltre all’esecutore materiale, ce n’è uno morale, che è lo Stato”.

PIERO, FRATELLO DI GRAZIELLA CAMPAGNA: “LO STATO STA BRUCIANDO IL NOSTRO FUTURO”

Nel prosieguo di “Chi l’ha Visto”, Piero Campagna è un fiume in piena nel parlare dell’uccisione di sua sorella Graziella: “Sutera, sì e no, ha fatto 9 anni di galera. Lo Stato non esiste, assolutamente! Io ho fatto 37 anni nell’Arma, ma lo Stato non fa che istigare le persone, sta bruciando il nostro futuro. C’è stata una grande battaglia condotta dall’avvocato Fabio Repici per arrivare a capire chi abbia ucciso mia sorella, eppure più volte è stato scarcerato l’assassino“.

Quando è morta, Graziella Campagna “aveva 17 anni, era una bambina e le hanno tolto il dono più bello, che è la vita. Questa è una vergogna, io mi vergogno di essere italiano”.











