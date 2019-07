PIERO MARRAZZO/ Il giornalista Rai sospeso dalla sede di Gerusalemme: ecco perchè

Brutte notizie per Piero Marrazzo, il giornalista della Rai che in queste ore è stato sospeso dal suo incarico di responsabile della sede Rai di Gerusalemme per presunte irregolarità nella gestione dell’ufficio di corrispondenza. La notizia è stata diramata da tutti i più importanti quotidiani nazionali, ma stando a quanto detto dall’Adnkronos il giornalista sarebbe stato al centro di un’indagine – inchiesta. Tutto è cominciato alcuni mesi fa quando è arrivata una lettera anonima presso la sedi Rai, alcune autorità e la stessa magistratura. Una lettera che ha gettato dei sospetti sull’ufficio di corrispondenza di Gerusalemme dove Marrazzo ricopriva il ruolo di responsabile dall’estate del 2015.

Piero Marrazzo ultime notizie: sospeso dalla sede Rai in Gerusalemme

Non è dato sapere il contenuto di questa lettera anonima, ma le parole scritte all’interno hanno spinto l’azienda di Viale Mazzini ad aprire un’indagine svoltasi in questi mesi con grande riservatezza. La denuncia è stata consegnata all’Internal Audit guidato da Delia Gandini, che risponde funzionalmente e direttamente a Marcello Foa, presidente Rai. Successivamente è stata aperta un’indagine con tanto di istruttoria che si è conclusa con due provvedimenti. Il primo ha riguardato la sospensione di Piero Marrazzo dalla sede Rai di Gerusalemme dove è arrivato nel 2015, mentre il secondo provvedimento è stato il licenziamento immediato di Raffaele Genahdel, responsabile amministrativo della sede. Una decisione presa a luglio dai vertici Rai, ma solo ora resa nota a mezzo stampa. La causa di tutto ciò? La presenza di irregolarità nella gestione dell’ufficio di corrispondenza da parte di Raffaele Genahdel, italo-israeliano. Questo spiegherebbe la decisione di “mamma Rai” di sospendere al momento Piero Marrazzo dal suo incarico di responsabile della sede Rai di Gerusalemme.

