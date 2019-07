MARITO MARA VENIER CONTRO EX VERTICI RAI/ Nicola Carraro:”Lei rottamata e invece…”

L’occasione di un omaggio della Rai a Mara Venier si tramuta per Nicola Carraro, marito della “Signora della domenica”, nella molla per scagliarsi contro i vecchi vertici della tv di Stato, quelli che per diversi anni hanno privato la conduttrice del suo pubblico di riferimento costringendola ad un esilio forzato a Mediaset. Tutto è nato dalla puntata di ieri di Techetechetè in onda su Rai Uno che ha ripercorso tutta la carriera della “zia Mara”. Un appuntamento che è piaciuto a tantissimi italiani come si evince dai dati auditel pubblicati poco fa. Ed è stata proprio questa la molla che ha fatto scattare Nicola Carraro, ribattezzato da Mara Venier affettuosamente “Bibò”: l’uomo che è stato accanto alla sua compagna anche nei momenti più difficili e che stamattina, sorprendente anche per la presentatrice, ha voluto prendersi la sua rivincita su Instagram.

MARITO MARA VENIER CONTRO EX VERTICI RAI

Ma cos’ha scritto Nicola Carraro, marito di Mara Venier, sul suo account social? Ecco le parole del produttore cinematografico:”Ieri sera quasi 3 milioni di spettatori per guardare Teletechete dedicato a Mara! Un sentito grazie al trio che l’aveva rottamata qualche anno fa Giancarlo Leone, la presidente Tarantola e L’Ad Gubitosi. Grazie di cuore”. Parole forti, dall’evidente risvolto polemico quelle scritte su Instagram da Nicola Carraro attraverso il suo account “provo2000”. Parole che, come detto, devono essere arrivate a sorpresa anche per Mara Venier, che forse avrebbe preferito soprassedere rispetto a queste storie del passato. Come lo sappiamo? E’ stata la stessa conduttrice a pubblicare sotto il post del marito una serie di faccine con le mani sul volto. Un po’ come dire: “Ma cos’hai fatto Bibò?”…





