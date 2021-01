Pierpaolo Pretelli/ Incidente al GF Vip: si è fatto male al ginocchio

Pierpaolo Pretelli ha avuto un piccolo incidente dentro la casa del Grande Fratello Vip, fortunatamente senza gravi conseguenze. Mentre i concorrenti del reality show chiacchieravano in giardino all’ora dell’aperitivo, l’ex velino ha sbattuto il ginocchio contro il tavolo durante una partita a carte. Andrea Zelletta ha convinto Pierpaolo Pretelli ad andare in confessionale per parlare con gli autori, accompagnato anche da Giulia Salemi. Dopo qualche minuto, il ragazzo è rientrato nella casa ed è andato a sdraiarsi sul letto con il ghiaccio sul ginocchio. Immediata la reazione dei fan su Twitter: “Ma cosa è successo a Pierpaolo? Si è fatto male?” e “Ha il ginocchio sbucciato, ma com’è successo?”. L’ex velino ha poi risposto alle domande degli inquilini che non si sono accorti subito del suo piccolo incidente: “Mi sono fatto male giocando a scopa, ho sbattuto il ginocchio sotto al tavolo”.

Pierpaolo Pretelli: curato da Giulia Salemi dopo l’incidente

Pierpaolo Pretelli, sdraiato sul letto, è stato amorevolmente accudito da Giulia Salemi. I due ormai sembrano inseparabili, anche se il loro feeling ha avuto qualche ripercussione soprattuto per l’ex velino. Pierpaolo, infatti, ha visto venir meno il sostegno dei “Gregorelli”, ovvero i fan che erano rimasti conquistati da suo rapporto con Elisabetta Gregoraci. Nei giorni scorsi sulla casa del Grande Fratello Vip è passato un aereo con un esplicito messaggio per l’ex velino: “Pierpaolo Pretelli déjà vu, non è Uomini e Donne. Adios, ex fan”. Il ragazzo però non è apparso preoccupato, anzi, ha voluto confermare il suo affetto per Giulia Salemi, anche a costo di perdere qualche sostenitore: “Sei tu che mi fai stare sereno, mi fai stare bene”, le dice prima di baciarle teneramente le labbra”, ha detto all’influencer italo-persiana preoccupata del suo stato d’animo dopo il messaggio aereo.



