Pierpaolo Sileri, Anna Maria Bernini chiede quarantena/ Lui: “Andiamo a cena insieme”

La psicosi coronavirus arriva in Parlamento. I politici, che invitano a non allarmarsi, sono poi i primi a preoccuparsi. Lo conferma la vicenda che vede protagonista Pierpaolo Sileri, medico chirurgo e viceministro M5s della Salute. Nei primi giorni di febbraio è volato a Wuhan per riportare in Italia i connazionali. Questo viaggio, secondo quanto riportato da Il Giornale, avrebbe messo in allerta i colleghi che ora lo starebbero evitando il più possibile. Neppure i compagni del Movimento 5 Stelle si avvicinano, anzi in molti si chiedono a Palazzo Madama: «Se Pierpaolo Sileri è stato in aereo col paziente italiano che ha il coronavirus, come fa a non averlo anche lui?». E così il viceministro della Salute è diventato una sorta di “untore” da cui bisogna tenersi debitamente a distanza. Questo cambio di atteggiamento è stato notato dallo stesso Sileri, il quale ora temerebbe davvero di aver contratto il coronavirus.

ANNA MARIA BERNINI CHIEDE QUARANTENA PER PIERPAOLO SILERI. E LUI…

Pierpaolo Sileri si sarebbe confidato con alcuni colleghi sul timore che da giorni lo sta assillando. E stando a quanto riportato da Il Giornale, starebbe assillando anche la massima carica del Senato, la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati. Sarebbe così preoccupata che pare sia arrivata a chiedere delucidazioni al diretto interessato e al premier Giuseppe Conte. La forzista Anna Maria Bernini ha rotto il silenzio che circonda tutta questa vicenda. «Mi chiedo preoccupata perché lo stesso Sileri non è stato sottoposto alle stesse misure precauzionali, visto che ha trascorso molte ore insieme al giovane contagiato». E quindi gira la domanda alle autorità sanitarie, da cui si attende rassicurazioni. A questa domanda il viceministro della Salute ha risposto con un post su Facebook. «Il tampone del sottoscritto e il test per il nuovo coronavirus è negativo. Quindi serena. Possiamo salutarci anche con contatto e magari tutti insieme andare a cena in un ristorante cinese, così conosci la mia famiglia e, sono sincero, mi farebbe piacere».

