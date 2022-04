Pierpaolo Sileri: “No vax ora sono diventati filorussi”/ “Ma Covid non è sparito!”

Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, è intervenuto ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, venerdì 1° aprile 2022. Il medico e politico ha innanzitutto parlato dell’allentamento delle restrizioni anti-Covid: “Abbandoniamo per il mese di aprile alcune misure. Siamo di fronte a un passaggio amministrativo che fa capire che l’emergenza, cioè la parte acuta del problema, è passata. Il virus però circola, quindi i comportamenti che abbiamo imparato, manteniamoli: chi deve fare la terza dose se la faccia, in quanto il Covid c’è ancora e richiede cautela e fiducia nei vaccini”.

A partire dalla giornata odierna, “scolleghiamo il messaggio per cui si debba fare il vaccino per avere il Green Pass: esso progressivamente non servirà più fino a scomparire, ma dobbiamo ancora vaccinarci per essere pronti per il futuro. La scienza ci dirà se nei prossimi mesi avremo vaccini aggiornati e se faremo la quarta dose”.

PIERPAOLO SILERI: “IN AUTUNNO POSSIBILE RISALITA CONTAGI”

Nel prosieguo della sua apparizione su Rai Uno, Pierpaolo Sileri ha asserito: “Il parlare in maniera non raramente sbagliata in questi ultimi mesi ha reso il Green Pass un mero atto amministrativo, tralasciando l’emergenza sanitaria. Nonostante questo, però, in Italia abbiamo una percentuale di booster inoculati superiori al 10 per cento rispetto a quelle di altri Paesi europei. Il punto ora è: con la scomparsa della certificazione verde, la gente andrà a farsi la terza dose? In autunno potremmo avere una risalita di contagi: serve massima cautela e serve credere nella scienza”.

In relazione alle minacce no vax ricevute, Pierpaolo Sileri ha puntualizzato: “Io parlo dei complottisti. Molti di loro sono diventati filorussi e si sono spostati con la loro diversa intelligenza verso un altro settore. Diverse Procure d’Italia hanno lavorato in maniera efficiente. Nel mio caso specifico, un no vax è stato anche condannato. Ci saranno altri rinvii a giudizio e un no vax ha chiesto scusa, dicendo di essere uscito di testa per via della morte della madre, deceduta proprio a causa del virus SARS-CoV-2″.











