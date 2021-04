Pierpaolo Spollon è ancora fidanzato con Angela?/ L’imbarazzo con Diana Del Bufalo…

Pierpaolo Spollon, giovane attore classe 1989, è ormai un volto noto della televisione. Ha debuttato con la fiction “La porta rossa” su Rai 2, ma il ruolo che lo ha fatto conoscere è stato quello di Marco Allevi nella serie “L’Allieva”, con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Nell’ultimo anno ha preso parte a “Doc-Nelle tue mani”, “Che Dio ci aiuti 6” e “Leonardo”, in cui interpreta Michelangelo. Nato a Padova, Pierpaolo è figlio unico. Suo padre è un commissario, mentre sua madre lavora nell’esercito. Il giovane attore è molto riservato sulla sua vita privata. Dal suo profilo Instagram sappiano che è un tifoso dell’Inter e che è molto amico del collega Gianmarco Saurino, con cui ha recitato in “Doc” e in “Che Dio ci aiuti 6”. Tantissimi gli scatti con i colleghi si set pubblicati su Instagram.

La vita sentimentale di Pierpaolo Spollon

Non si sa, se Pierpaolo Spollon sia ancora fidanzato con Angela, la ragazzo di cui aveva parlato negli anni scorsi. Nel 2015, parlando a Gossip e Tv, disse di aver messo la testa a posto dopo il liceo grazie a lei: “Una ragazza dolcissima e molto intelligente, ma soprattutto un’ottima cuoca. Lei fa dei primi strepitosi, mi ha conquistato con la pastasciutta, fa dei sughi fantastici. Però devo dire che come fa lei il branzino con le patate, non ci sono eguali!”, aveva raccontato il giovane attore padovano. Sul set di “Che Dio ci aiuti 6” Pierpaolo Spollon e Diana Del Bufalo, nei panni di Emiliano e Monica, hanno dato vita a una tormentata storia d’amore, ma fuori dal set i due attori hanno avuto qualche difficoltà a relazionarsi: “Siamo molto simili. Io con lei mi sono trovato benissimo. Lei, invece, soffre questa cosa. Dice che la metto a disagio e che quando ci sono io, il suo livello di energia si abbassa perché la sovrasto”, ha raccontato l’attore a Fanpage.it.

