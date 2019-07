Pierre Cosso, chi è?/ La relazione con Sabrina Salerno negli anni ’80

Si sono sempre definiti amici, ma il rapporto fra Pierre Cosso e Sabrina Salerno è stato per tanti anni solo pura passione. I due si conoscono infatti negli anni Ottanta, dopo il successo ottenuto dall’attore grazie al film Il tempo delle mele 2. Diventerà un’icona del cinema francese e italiano, beniamino del pubblico femminile. “Ero una stella acclamata, giravo il mondo con Sophie Marceau“, rivela al sito Alga News parlando della co-protagonista della pellicola ed all’epoca sua fidanzata. Anni in cui tra l’altro Cosso incontra la Salerno e ne rimane terribilmente affascinato. “Un bravo ragazzo, un po’ pazzerello, ma un bravissimo ragazzo“, dirà invece la Salerno diversi anni più tardi rivolgendosi ai fan, invitandoli a sostenere l’attore durante la sua esperienza a Ballando con le Stelle. Della loro relazione intima invece si sa poco e nulla, tranne che l’affetto è ancora vivo nonostante la rottura sia avvenuta poco tempo prima che la showgirl si innamori di Enrico Monti, colui che diventerà il padre del figlio Luca Maria.

Pierre Cosso dopo Il tempo delle mele 2

Gli anni Ottanta regaleranno tante soddisfazioni a Pierre Cosso e Sabrina Salerno, anche se per motivi diversi. Lui ottiene un’estrema popolarità al cinema grazie a Il tempo delle mele 2, lei esplode con la sua voce e grazie a hit come Boys, Boys, Boys. Sarà inevitabile che fra i due nasca l’amore alla fine del decennio, grazie ad un incontro fatale di cui si sa davvero poco. Il rapporto però diventa ufficiale: iniziano a mostrarsi insieme in occasioni mondane, vengono fotografati in situazioni affettuose. I giornali in quel momento iniziano a parlare anche di fidanzamento ufficiale e possibile matrimonio, ma tutto scema d’improvviso diversi anni più tardi. Non si saprà più nulla di entrambi per diverso tempo, anche se per motivi diversi. Qualche cenno sulla loro storia verrà fatto da Sabrina Salerno questa sera, martedì 23 luglio 2019, in occasione della sua presenza nel programma Non disturbare. Ufficialmente invece il silenzio è d’obbligo, soprattutto se si considera che l’ex concorrente di Ballando con le stelle ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo fin dagli anni Novanta, scegliendo di trasferirsi in Polinesia. “Avevo un figlio da crescere“, sottolinea infatti in un’intervista al settimanale Grazia, “E Lino voleva il mare“. Cosso in realtà farà anche un breve tentativo di regalare al figlio una fetta di normalità, affidandolo alle cure della madre perché vivesse a Parigi. Progetto fallito, visto che il primogenito ha fatto ritorno nel suo catamarano appena due anni più tardi. Diversi anni dopo nasce invece Noa, frutto della sua unione con la compagna polinesiana.

