Piersilvio Berlusconi, addominali in mostra su Chi/ Al mare coi figli Lorenzo e Sofia

Piersilvio Berlusconi sfoggia gli addominali sulla copertina del settimanale Chi. A 51 anni, il figlio di Silvia Berlusconi mostra un fisico in perfetta forma che ha allenato anche durante il lockdown. Il manager, insieme a Silvia Toffanin, la donna che ama da vent’anni e i figli Lorenzo e Sofia, ha trascorso il periodo della quarantena in Liguria, nella casa che è appoggiata su uno scoglio con accesso diretto al mare. Quella per il mare è una grandissima passione che Berlusconi Junior ha e che sta trasmettendo anche al figlio Lorenzo. Come fa sapere il settimanale Chi, Piersilvio Berlusconi e Lorenzo nuotano insieme e si lanciando in avventure straordinarie. «Sono uguali e in simbiosi totale», assicurano a Chi le persone che conoscono bene il figlio di Silvio Berlusconi. Durante la quarantena, il manager ha potuto trascorrere molto tempo anche con la figlia Sofia che, probabilmente, non era abituata a trascorrere tanto tempo con il papà. Oltre ad essere un manager di successo, Piersilvio Berlusconi non rinuncia alla sua passione per lo sport e alla sua famiglia.

PIERSILVIO BERLUSCONI, FISICO SCOLPITO SU CHI

Fisico scolpito su Chi per Piersilvio Berlusconi che, in Liguria, ha scelto di vivere con la sua bellissima famiglia. Il mare rappresenta una sua grande passione e durante il lockdown, vivendo sul mare, ha potuto respirare l’aria di una terra che ama tantissimo e in cui ha anche trascorso gran parte dell’infanzia. «Io nel mare mi rispecchio», ha raccontato, «il mare mi fa guardare al futuro in maniera più lucida. Sono stato ancora più concentrato sul lavoro, senza distrazioni. Non ho sofferto l’isolamento perché non mi sentivo isolato. Ero focalizzato». In quegli stessi luoghi, insieme alla compagna Silvia Toffanin, ha scelto di far crescere i suoi bambini a cui, oggi, trasmette la sua grande passione per il mare e lo sport. In questi mesi ha trascorso tantissimo tempo con i suoi bambini e per il decimo compleanno del suo Lorenzo, nato il 10 giugno. «Non potevamo fare nessuna festa», ha spiegato Pier Silvio agli amici come fa sapere Chi, «ma volevo si ricordasse questo compleanno così “speciale” e allora ho fatto una piccola follia. Con una sorpresa, abbiamo organizzato uno spettacolo di fuochi d’artificio su una piattaforma in mezzo al mare. Lorenzo è rimasto stupefatto e felice».





