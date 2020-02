Silvia Toffanin, ultimatum a Piersilvio Berlusconi/ Niente matrimonio? Lei allora…

Un altro Berlusconi si sposa, ma non è Piersilvio: alla compagna Silvia Toffanin non è ancora arrivata la proposta di matrimonio. Luigi sposerà la fidanzata Federica Fumagalli in estate e la conduttrice di “Verissimo” resta a guardare. Nonostante un progetto di vita, due figli – Lorenzo Mattia e Sofia Valentina – e il fatto che stiano insieme ormai da ben vent’anni, le nozze non arrivano. Potrebbe però arrivare l’ultimatum di Silvia Toffanin a Piersilvio Berlusconi. Ne parla il settimanale Nuovo, secondo cui dietro quei sorrisi che mostrano in pubblico potrebbe esserci invece “maretta”. La nota conduttrice avrebbe infatti perso la pazienza. Tra l’altro i loro amici avrebbero detto al figlio di Silvio Berlusconi: «Mettiti una mano sul cuore e sposa Silvia!». Del resto la situazione patrimoniale della famiglia è stata definita con l’accordo definitivo sul divorzio tra Berlusconi senior e Veronica Lario. Ma mentre vanno in scena diversi matrimoni in famiglia, quello che Silvia Toffanin sogna stenta a realizzarsi.

SILVIA TOFFANIN E PIERSILVIO BERLUSCONI, NIENTE MATRIMONIO?

Fonti vicine alla famiglia Berlusconi, riportate dal settimanale Nuovo, riferiscono che Silvia Toffanin avrebbe lanciato un ultimatum a Piersilvio, fidanzato ormai di lungo corso. Dopo aver compiuto 40 anni, la conduttrice di “Verissimo” non scaccia l’idea del matrimonio, anzi. Questo traguardo anzi l’ha spinta a fare dei bilanci. Lei ha sacrificato la sua carriera per la famiglia: ha scelto un unico impegno settimanale, rinunciando ad altre opportunità televisive. E per amore ha scelto anche di vivere a Portofino, in Liguria, concentrandosi sui suoi affetti. Nonostante tutto ciò, non è ancora arrivata la proposta di matrimonio da parte del compagno. Ma questo, riporta il settimanale, sembra proprio il momento giusto (non a caso a dicembre si parlò di nozze segrete). Sul lavoro Piersilvio Berlusconi può contare su una situazione più serena: Media for Europe (MfE), nuova holding europea del Biscione, può andare avanti in Italia dopo che il Tribunale di Milano ha respinto i ricorsi di Vivendi e Simon Fiduciaria. Sembra spianata la strada verso l’altare…

