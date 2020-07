Pietro Delle Piane “Temptation? Mi ha convinto Antonella Elia”/ “Ci sposeremo se..”

È stata Antonella Elia a premere per la partecipazione a Temptation Island 2020. Lo ammette senza riserve il fidanzato Pietro Delle Piane alle pagine del Magazine di Uomini e Donne, che entra nei dettagli di questa scelta. “Temptation Island? La spinta nasce da Antonella. – ha esordito l’attore – Non avendo mai partecipato a un format simile o a un vero e proprio reality, mi frenava l’idea di non conoscere l’ambiente e, inizialmente, proprio per questa ragione, avevo tante riserve.” È stata dunque Antonella a convincerlo: “Lei mi ha convinto dicendomi che era un’avventura dove avremmo potuto mettere alla prova il nostro rapporto in vista di grandi progetti e mi sono convinto.” D’altronde il reality sarà una prova molto importante anche per un altro motivo: “se lo supereremo ci sposeremo davvero. Se finirà male vorrebbe dire che prima o poi sarebbe finita così comunque.” ha ammesso Delle Piane.

Antonella Elia terrorizzata: “Ho sentito Sossio Aruta e Serena Enardu e…”

D’altronde il motivo principale della loro partecipazione al reality è la gelosia. “Lei sostiene che sia io il più geloso ma anche lei mi ha dimostrato più volte di esserlo molto. Certe cose la fanno infuriare, mentre altre no. Sarà bello capire questo aspetto di Antonella.” ha raccontato Pietro Delle Piane. La Elia, invece, si è detta certa di uscire dal programma con Pietro, anche se, dopo aver chiesto un parere a Sossio Aruta e Serena Enardu, due ex protagonisti di Temptation Island, si è intimorita. “Ho avuto modo di parlare con Serena e Sossio e ascoltando le loro esperienze, finite in modo brusco durante il falò finale, mi sono un po’ intimorita… Mi hanno terrorizzato”, ha infatti ammesso la showgirl.



