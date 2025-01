Pietro Delle Piane, chi è: il fidanzamento e poi Temptation Island

Ormai da diversi anni, Antonella Elia è fidanzata con Pietro Delle Piane. L’uomo, nato a Cosenza nel 1974, ha lavorato a lungo come attore senza ricoprire però dei ruoli particolarmente rilevanti. Il successo, o meglio la popolarità, è arrivato quando Pietro ha partecipato insieme alla fidanzata Antonella Elia a Temptation Island, programma che ha messo a dura prova il loro amore, facendoli però uscire più forti di prima nonostante alcuni comportamenti abbiano fatto storcere il naso proprio dalla soubrette e showgirl.

Dopo l’esperienza televisiva, i due sono usciti insieme dal programma condotto da Filippo Bisciglia e hanno continuato ad amarsi, tanto che sono arrivate anche una serie di proposte di matrimonio che lei ha accettato ma nonostante ciò, le nozze non sono state celebrate, o almeno non ancora. “Io ho accettato le due proposte, quando litighiamo gli dico “ho detto di sì per educazione”. Il matrimonio? Comporta la perdita della libertà. Ma alla terza proposta giuro che lo organizziamo” ha ironizzato lei a Verissimo.

Pietro Delle Piane, chi è: “Con lui sono serena”

Pietro Delle Piane, come raccontato da Antonella Elia, per lei è fondamentale. “Con lui sono serena, per me è diventato fondamentale, è diventato parte di me, non potrei concepire la vita senza di lui” ha spiegato a Verissimo la conduttrice tv, che in lui ha trovato una vera e propria casa. Avendo perso la mamma e il papà quando era giovanissima – la madre a un anno e il padre a sedici – Antonella Elia ha sempre sentito il bisogno di una sua famiglia e con lui l’ha trovata, anche se non è riuscita ad avere figli. “Ho il rimpianto di non avere avuto un figlio, con Pietro mi sarebbe piaciuto” ha spiegato la showgirl, e lo stesso valeva per lui.